Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

La Princess of Monaco Cup revient en septembre pour sa 4ème édition caritative

Par Monaco Tribune
Publié le 26 août 2025
1 minute de lecture
La Princess of Monaco Cup fait son retour pour une quatrième édition les 15 et 16 septembre 2025
© Communication de la Fondation Princesse Charlène de Monaco
Par Monaco Tribune
- 26 août 2025
1 minute de lecture

La Princess of Monaco Cup fait son retour pour une quatrième édition du tournoi caritatif qui rassemblera dix-huit équipes au Monte-Carlo Golf Club.

Après les succès de 2019, 2021 et 2023, la Princess of Monaco Cup reprend ses quartiers monégasques pour une nouvelle édition caritative en faveur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Les 15 et 16 septembre prochains, ce rendez-vous d’exception retrouvera les greens du Monte-Carlo Golf Club sous l’égide de Monaco Asset Management, partenaire principal de l’événement.

La Princess of Monaco Cup a réuni de nombreuses personnalités sur la Place du Casino

Un concept éprouvé au service de la solidarité

Depuis sa création il y a six ans, cette compétition s’appuie sur un format original. Dix-huit formations de quatre joueurs, dont une célébrité, s’affrontent selon les règles du « Scramble ». Cette formule ludique autorise les équipes à jouer depuis l’emplacement de la meilleure balle réalisée par l’un de leurs membres, garantissant dynamisme et convivialité.

En 2019, l’édition inaugurale avait permis de mobiliser plus de 330 000 euros, finançant notamment la rénovation des installations aquatiques de La Turbie et un projet éducatif de cinq ans au Ghana.

La Place du Casino transformée en green d’exception

Depuis 2021, l’événement s’enrichit d’un final spectaculaire : le tir emblématique du 19ème trou organisé Place du Casino. Cette performance technique devant l’un des monuments les plus célèbres de la Principauté offre aux participants une expérience unique, conjuguant excellence sportive et cadre d’exception.

Le Prince Albert II lors de l'édition 2023 © Manuel Vitalli - Direction de la communication
Le Prince Albert II lors de l’édition 2023 © Manuel Vitalli – Direction de la communication