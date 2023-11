Cédric Biscay : « J’ai voulu parler aux jeunes au travers d’un média qu’ils connaissent »

Dans ce nouveau podcast de Radio Monaco, le créateur de Shibuya Productions et du manga Blitz s’exprime sur sa dernière création, un manga en libre accès pour sensibiliser aux violences numériques.

Cette année, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femme souhaitait faire passer un message : « Derrière l’écran, la violence ne frappe pas moins fort ». Et c’est notamment par le biais d’un manga, imaginé par Cédric Biscay, que la sensibilisation opère.

L’ouvrage a été offert à tous les élèves de cinquième et de quatrième de la Principauté et raconte l’histoire d’une jeune lycéenne, prise en photo en tenue légère lors d’une soirée et qui voit sa vie basculer lorsque les clichés sont diffusés sur les réseaux. L’auteur répond aux questions de Nathalie Michet et nous explique la création de cette histoire.