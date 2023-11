Un manga Blitz pour combattre les violences numériques

L’objectif : sensibiliser les jeunes générations face au harcèlement en ligne.

« Derrière l’écran, la violence ne frappe pas moins fort. » Voici le message que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a voulu faire passer cette année, à l’occasion de sa nouvelle campagne, réalisée dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre.

« Les violences numériques constituent un fléau mondial, de plus en plus répandu et qui touche majoritairement les femmes. Elles ont de graves conséquences (…) et se prolongent dans le monde réel », a introduit Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour les droits des femmes, lors d’une conférence organisée au sein de la Maison du Numérique ce mardi 21 novembre.

Sous-représentation de la femme dans le numérique, stéréotypes, représentations dégradantes, revenge porn*… Ces violences sur internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, concernent majoritairement les femmes et les filles. Voilà pourquoi le Comité souhaitait sensibiliser les jeunes victimes, témoins et auteurs de ces violences.

Et c’est par un manga, « un support très populaire chez les adolescents et esthétiquement très parlant » que le Gouvernement a décidé de faire passer ses messages.

Céline Cottalorda : « Faire évoluer les mentalités est indispensable pour que la société change »

Une histoire « pas pédagogique », mais aux messages forts

C’est donc tout naturellement que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes s’est tourné vers la société monégasque Shibuya Productions, et notamment vers son créateur, Cédric Biscay, auteur du manga à succès Blitz, mais aussi Ambassadeur des Droits des Femmes.

Les équipes de Shibuya Productions ont ainsi imaginé l’histoire de Riko, une jeune lycéenne très populaire. Alors qu’elle participe à une soirée pyjama avec ses amies, l’une d’entre elles, à la demande d’un garçon, la prend en photo en tenue légère et envoie le cliché à l’adolescent. Le lendemain, la photo et même des photomontages à caractère sexuel sont diffusés sur les réseaux sociaux et Riko voit sa vie basculer.

« Lorsqu’on veut parler aux jeunes, il faut aller sur leur terrain, a expliqué Cédric Biscay. Ce n’est pas parce qu’on a utilisé un manga que le message est moins fort. Avec cette campagne, on a voulu montrer que l’on pouvait sensibiliser sur cette thématique, qui nous tenait particulièrement à cœur. (…) L’important pour nous, c’était de ne pas faire une histoire pédagogique. « Pédagogique », c’est un gros mot pour les jeunes. Il fallait proposer un véritable manga, comme on en achèterait dans le commerce, mais avec des messages forts. »

Le manga a été distribué aux élèves de cinquième et de quatrième de Monaco – © Direction de la Communication / Stephane Danna

App-Elles : l’application contre les violences faites aux femmes est disponible à Monaco

Un manga en accès libre

Cette série spéciale de Blitz a été distribuée gratuitement en version papier à tous les élèves de cinquième et de quatrième de la Principauté. Il est également disponible en version numérique sur le site internet du Comité des Droits des Femmes et est consultable à la Médiathèque de Monaco.

Le manga est également visible intégralement au sein du Centre Commercial de Fontvieille. Il sera aussi affiché dans la gare de Monaco, du 8 janvier au 8 mars 2024.

A noter que le manga se clôture par un ensemble d’informations pratiques, avec notamment les coordonnées de l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales (AVIP), d’Action Innocence Monaco et de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).

*Envoi ou publication de photos ou de vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne visible sur les images.