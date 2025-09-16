La Princesse Charlène aux côtés des éditrices de Carob Tree Publishing - Lacey Da Costa à gauche et Nancy Heslin à droite - encadrées par Camille Gottlieb et Jessica Fry © Benjamin Godart - Monaco Tribune

La Princesse Charlène a lancé officiellement lundi soir ce projet éditorial unique rassemblant 350 portraits canins, dont ceux de la Famille Princière.

C’est sur la prestigieuse Sir Stelios’ Terrace que s’est déroulée dimanche 15 septembre la soirée d’inauguration du livre It’s a dog’s life, un projet éditorial original imaginé par l’auteur-photographe Jessica Fry, mettant à l’honneur les compagnons à quatre pattes de la Principauté. Sir Stelios Haji-Ioannou, sponsor majeur de l’ouvrage via sa marque easyPet, a mis à disposition ce lieu prestigieux pour accueillir près de 300 invités venus célébrer cette initiative caritative au profit de la Société Protectrice des Animaux de Monaco (SPA).

L’événement a pris une dimension particulière avec l’arrivée en début de soirée de la Princesse Charlène, présidente du conseil d’administration de la SPA de Monaco, accompagnée de Camille Gottlieb, secrétaire général de l’organisation. Étaient également présents Christophe Mirmand, Ministre d’État, ainsi que les membres de la SPA Monaco et les différents partenaires du livre, témoignant de l’engagement institutionnel fort autour de cette cause.

Les personnalités présentes ont ensuite posé sur le tapis rouge aux côtés de la Princesse Charlène et d’un pensionnaire canin de la SPA, symbolisant parfaitement l’esprit de cette soirée placée sous le signe de la solidarité envers les animaux. © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Immortaliser l’amour des Monégasques pour leurs compagnons

Publié par Carob Tree Publishing, cet ouvrage rend un vibrant hommage aux chiens et à leurs maîtres à travers des clichés inédits capturés en grande partie en Principauté par le duo père-fille Charles Franch Guerra et Julie Franch Guerra. Parmi ces portraits touchants, les invités ont notamment pu découvrir en avant-première les amis à poils de la Famille Princière.

Nancy Heslin, cofondatrice de Carob Tree Publishing, a ouvert les discours en présentant les ambitions de ce projet éditorial unique avant de passer la parole à Jessica Fry. « Merci à vous tous et à vos chiens car vous avez rendu cette aventure possible. Vous avez donné vie à ce livre », a déclaré l’auteur lors de son allocution. « Grâce à votre soutien lors de cet événement, nous allons lever une somme substantielle pour la SPA de Monaco. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement plus de 350 photos, mais nous célébrons votre capacité à vous unir pour une noble cause. »

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

L’art au service de la protection animale

La soirée s’est poursuivie dans une atmosphère conviviale, ponctuée de cocktails et agrémentée de plusieurs stands thématiques. Les invités ont pu découvrir le stand de la SPA de Monaco, mais aussi celui de produits alimentaires canins comme la marque portugaise artisanale Cooka’s Cookies, ou encore les pastels de la portraitiste Jacqueline Vandebeuque-Denglos – devant lesquels s’est arrêté la Princesse Charlène, intriguée. « Je travaille à partir de photos et c’est fascinant de voir à quel point le caractère d’un chien ressort, en fonction de son expression, de sa posture, de sa relation avec son maître », nous glisse l’artiste passionnée.

© Michaël Alesi / Palais princier

Une mobilisation totale pour la SPA

La remise officielle d’un livre à la Princesse Charlène a marqué symboliquement le lancement de cette initiative caritative d’envergure. L’intégralité des bénéfices de la vente du livre sera reversée à la SPA, afin de soutenir la cause animale et offrir une seconde chance à de nombreux chiens en attente d’un foyer.

Un geste qui illustre parfaitement l’engagement constant de la Famille Princière dans la protection animale, domaine dans lequel la Princesse s’investit personnellement depuis de nombreuses années, apportant sa notoriété et son influence au service d’une cause qui lui tient à cœur.

Au bout du tapis rouge, les convives ont afflué pour se procurer les exemplaires de It’s a dog’s life vendus cent-cinquante euros l’unité et glissés dans des tote-bags floqués du logo de la SPA de Monaco. Pour ceux qui souhaitent soutenir la cause, la commande en ligne est également disponible sur le site officiel de l’éditeur.