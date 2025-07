Votre animal de compagnie transporté par un chauffeur de Monaco à Londres ? C’est easyPet !

easyPet.net, qui fait partie de la famille de marques easy, est spécialisé dans le transport d’animaux de compagnie entre Londres, la Côte d’Azur et Monaco. Trudie, la conseillère commerciale de l’entreprise, nous a parlé de ce service sur-mesure existant depuis 2018.

easyPet est unique dans son domaine car c’est la seule entreprise à proposer un service direct et régulier entre le sud de la France et Londres. Il existe plusieurs lieux de collecte et de dépôt sur la Côte d’Azur et dans le centre de la capitale britannique, ainsi qu’à Avignon ou près de Lyon pour les clients basés en Suisse, par exemple.

Selon Trudie, « Sir Stelios et sa famille ont toujours aimé les toutous. Lorsque l’entrepreneur a voulu transporter son Jack Russell appelé Jackie et son autre chien, Louis, il s’est rendu compte à quel point il était difficile et compliqué de déplacer des animaux de compagnie confortablement et à un prix abordable entre Monaco, le sud de la France et le Royaume-Uni. J’avais déjà géré un service similaire pour les personnes expatriées dans le sud de l’Espagne et c’est comme ça que nous avons lancé easyPet avec l’appui d’easyGroup ».

Il y a un calendrier fixe des trajets disponibles, avec jusqu’à quatre allers-retours par mois. Seulement cinq passagers à quatre pattes peuvent voyager en toute sécurité et confortablement dans des compartiments individuels équipés de gamelles anti-débordement. « Différentes tailles sont prévues selon la race et il est demandé aux propriétaires de fournir un coussin ou une couverture avec l’odeur de la maison, ainsi que leur nourriture habituelle. » révèle Trudie. À savoir que le service s’adresse aussi bien aux chiens qu’aux chats.

Quelle est la durée du trajet ?

« Si l’on prend l’exemple d’un trajet Monaco-Londres, le véhicule part du Port Hercule à midi avant de s’arrêter éventuellement pour récupérer d’autres animaux à des points de collecte vers Nice, Mougins ou Cagnes par exemple » explique Trudie. « On passe par le tunnel sous la Manche et les animaux arrivent au bureau londonien du groupe easy vers 9 heures ou 9h30 du matin. C’est donc pratiquement un voyage de 24 heures ».

Le véhicule easyPet © easyPet

C’est un long trajet !

« C’est vrai » approuve la conseillère commerciale, « mais le trajet comprend des pauses à la fois pour les chiens et pour Adrian, le chauffeur. Notre souhait est de mettre l’accent sur la qualité du voyage plutôt que sur la rapidité. Chaque trajet est une aventure pour l’animal, avec des arrêts réguliers pour qu’il puisse se dégourdir les pattes dans des espaces verts et en laisse ! Ces derniers voyagent également dans le plus grand confort puisqu’il y a la climatisation, le chauffage, des vitres anti-UV et un sol antidérapant dans le véhicule. ».

Qu’est ce qui distingue easyPet de la concurrence ?

« Il n’y a pas vraiment de concurrence dans le sens ou aucune autre compagnie ne propose le même service, c’est-à-dire un transport confortable, sans danger et sans stress aussi bien pour les propriétaires que pour les animaux de compagnie, en particulier entre Monaco et Londres. Nous rendons cela pratique et facile ! »

« Les animaux de compagnie sont extrêmement bien pris en charge. Ceux qui ont déjà voyagé avec easyPet sont d’ailleurs toujours ravis de retrouver Adrian, ce qui prouve que le trajet est une expérience agréable pour eux. Il fait ce métier depuis près de 7 ans et connaît donc très bien les passagers à quatre pattes réguliers. Les propriétaires sont informés de l’avancée du trajet et de l’état de leur animal. Adrian m’envoie même des vidéos et des photos que je fais transmettre pendant le voyage afin de les rassurer. Ils peuvent ainsi voir que leur animal est heureux ».

Adrian et un voyageur easyPet heureux © easyPet

Qui utilise généralement le service ?

« Nous avons des clients réguliers qui font appel à nos services depuis la toute première année. Il peut s’agir de locaux, d’expatriés britanniques, de vacanciers ou de travailleurs possédant des résidences dans le sud de la France et à Londres. Environ 75 % des clients viennent du Royaume-Uni », explique Trudie avant d’ajouter : « En plus des habitués, il y a souvent de nouveaux clients grâce au bouche-à-oreille et aux recommandations, ce qui est bien sûr très gratifiant. C’est la preuve que tout le monde est satisfait de notre service. Certains réservent quatre voyages aller-retour par an ! ».

Cela amène naturellement la question du prix…

« Les tarifs commencent à partir de 699 £ TTC par animal pour un voyage aller simple mais certaines dates sont un peu plus chères en raison de la demande » répond Trudie.

Qu’en est-il des formalités administratives ? Surtout depuis le Brexit ?

C’est justement la spécialisation de Trudie. « Je veille à ce que nous ne soyons jamais confrontés à une situation où un animal se verrait refuser le voyage. Je vérifie et revérifie donc tous les documents à l’avance pour qu’il n’y ait aucune mauvaise surprise. Nous faisons en sorte que les propriétaires comprennent ce qui est exigé et nous les relançons, fréquemment si nécessaire, jusqu’à obtenir tous les papiers. Aucun problème n’a eu lieu depuis la création d’easyPet. ».

Bien qu’il ne semble pas y avoir de retards supplémentaires particuliers d’un côté ou de l’autre de la Manche, la partie administrative nécessite quelques ajustements depuis le Brexit : « Avant, le DEFRA [le ministère britannique de l’Alimentation et des Affaires rurales, NDLR] nous couvrait pour l’entièreté du trajet. Nous sommes désormais agréés en Irlande afin de pouvoir transporter des animaux dans l’UE. »

Après avoir accumulé les voyages canins, depuis 2018, Trudie annonce qu’easyPet s’apprête à lancer un recueil sur ces compagnons à quatre pattes. Intitulé It’s a Dog’s Life Monaco, il regorgera de photos de grande qualité sur la vie quotidienne des chiens à Monaco et tous les bénéfices seront reversés à la SPA de Monaco. Plus d’informations après l’été !

Coordonnées

Site web avec le calendrier des prochains trajets : easypet.net

E-mail : info@easypet.net

Téléphone : +44 7715 414 818