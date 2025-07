Trasportare il vostro animale domestico da Monaco a Londra con un autista? Si può, con easyPet!

easyPet.net, parte della famiglia di marchi easy, è specializzata nel trasporto di animali domestici tra Londra, la Costa Azzurra e Monaco. Trudie, consulente commerciale dell’azienda, ci ha parlato di questo servizio su misura attivo dal 2018.

easyPet è unica nel suo genere: è infatti l’unica compagnia che offre un servizio diretto e regolare tra il sud della Francia e Londra. Ci sono diversi punti di raccolta e consegna sulla Costa Azzurra e nel centro della capitale britannica, oltre che ad Avignone o nei pressi di Lione, ideali ad esempio per i clienti svizzeri.

Trudie racconta: «Sir Stelios e la sua famiglia hanno sempre amato i cani. Quando l’imprenditore ha cercato di trasportare il suo Jack Russell, Jackie, e il suo altro cane, Louis, si è reso conto di quanto fosse difficile e complicato trasportare gli animali da compagnia in modo comodo e a un prezzo accessibile tra Monaco, il sud della Francia e il Regno Unito. Io avevo già gestito un servizio simile per expat nel sud della Spagna, ed è così che, con il supporto di easyGroup, abbiamo lanciato easyPet».

C’è un calendario fisso di tragitti disponibili che prevede fino a quattro viaggi di andata e ritorno al mese. Ogni viaggio può trasportare solo cinque passeggeri a quattro zampe, posizionati in sicurezza in compartimenti individuali dotati di ciotole antirovesciamento. «Sono previsti spazi di dimensioni diverse a seconda della razza, e chiediamo ai proprietari di fornire un cuscino o una coperta con il profumo di casa, oltre al cibo abituale», spiega Trudie. Il servizio è pensato sia per cani che per gatti.

Quanto dura il viaggio?

«Prendiamo ad esempio la tratta Monaco–Londra: il pulmino parte dal Port Hercule a mezzogiorno e può fermarsi per far salire altri animali per esempio a Nizza, Mougins o Cagnes», racconta Trudie. «Si passa attraverso il tunnel sotto la Manica e l’arrivo è previsto presso l’ufficio londinese del gruppo easy verso le 9:00 o 9:30 del mattino. È un viaggio di quasi 24 ore».

Il pulmino easyPet © easyPet

È un viaggio piuttosto lungo!

«È vero», conferma Trudie, «ma il tragitto prevede diverse soste, sia per i cani che per Adrian, l’autista. L’obiettivo è garantire la qualità dell’esperienza, non la velocità. Ogni viaggio è un’avventura, con soste regolari per sgranchirsi le zampe nei prati, sempre con il guinzaglio! E si viaggia con tutti i comfort: aria condizionata, riscaldamento, vetri anti-UV e pavimento antiscivolo».

Cosa distingue easyPet dalla concorrenza?

«In realtà non c’è una vera concorrenza: nessun’altra compagnia offre un servizio comodo, sicuro e senza stress sia per i proprietari che per gli animali, soprattutto tra Monaco e Londra. Noi rendiamo il tutto semplice e pratico!».

«Gli animali sono trattati con la massima cura. Chi ha già viaggiato con noi è sempre contento di ritrovare Adrian, il nostro autista, il che dimostra che per loro è un’esperienza piacevole. Fa questo lavoro da quasi 7 anni e conosce bene i nostri passeggeri abituali. I proprietari ricevono aggiornamenti lungo il percorso e Adrian mi invia video e foto che inoltro in tempo reale per rassicurarli. Così possono vedere che il loro animale è felice».

Adrian con un passeggero easyPet soddisfatto © easyPet

Chi utilizza normalmente questo servizio?

«Abbiamo clienti fedeli fin dal primo anno: gente del posto, britannici espatriati, villeggianti o lavoratori con casa sia nel sud della Francia che a Londra. Circa il 75% dei nostri clienti viene dal Regno Unito», spiega Trudie. «Oltre agli habitué, riceviamo spesso nuovi clienti grazie al passaparola e alle raccomandazioni, cosa parecchio gratificante. È la prova che tutti sono soddisfatti del servizio. Alcuni prenotano anche quattro viaggi andata e ritorno all’anno!».

Ma quanto costa?

«I prezzi partono da 699 sterline (IVA inclusa) per animale per un viaggio di sola andata, ma alcune date sono un po’ più care a causa della maggiore domanda», risponde Trudie.

Sono richiesti dei documenti particolari, soprattutto dopo la Brexit?

È proprio il campo di specializzazione di Trudie. «Mi assicuro che non ci siano mai problemi: controllo e ricontrollo tutta la documentazione in anticipo, in modo che non ci siano brutte sorprese. Spieghiamo sempre chiaramente ai proprietari cosa serve e li sollecitiamo finché non abbiamo tutto. Da quando easyPet è nata, non abbiamo mai avuto un solo problema».

Dal punto di vista amministrativo, la Brexit ha richiesto qualche aggiustamento: «Prima, il DEFRA (il Ministero britannico dell’Agricoltura e dell’Ambiente, ndr) copriva l’intero tragitto. Ora siamo accreditati in Irlanda per poter trasportare legalmente anche all’interno dell’Unione Europea».

Dopo tanti viaggi canini, dal 2018, easyPet è pronta a lanciare un libro fotografico intitolato It’s a Dog’s Life Monaco, dedicato alla vita quotidiana dei cani nel Principato. Il volume raccoglierà immagini di alta qualità e tutti i proventi saranno donati alla SPA di Monaco. Maggiori informazioni in arrivo dopo l’estate!

Contatti

Sito web con il calendario dei prossimi viaggi: easypet.net

E-mail: info@easypet.net

Telefono: +44 7715 414 818