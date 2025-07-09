Перевезти вашего питомца из Монако в Лондон с водителем? Это – easyPet!

easyPet.net, входящий в семейство брендов easy, специализируется на перевозке домашних животных между Лондоном, Французской Ривьерой и Монако. Труди, консультант по продажам компании, рассказала нам об этой индивидуальной услуге, которая доступна с 2018 года.

easyPet уникальна в своей отрасли, поскольку это единственная компания, предлагающая прямые и регулярные перевозки домашних животных между югом Франции и Лондоном. Для клиентов из Швейцарии предусмотрено несколько пунктов приёма и сдачи ваших питомцев на Французской Ривьере и в центре британской столицы, а также в Авиньоне и недалеко от Лиона.

По словам Труди, «сэр Стелиос и его семья всегда любили собак. Когда предприниматель захотел перевезти своего джек-рассел-терьера по кличке Джеки и другую собаку, Луи, он понял, насколько трудно и сложно комфортно перевозить домашних животных между Монако, югом Франции и Соединенным Королевством. Я уже управляла аналогичным сервисом для экспатриантов на юге Испании, и вот так мы запустили easyPet при поддержке easyGroup».

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну справляет 30-летие easy

Есть фиксированный график поездок: до четырех рейсов туда и обратно в месяц. Только пять четвероногих пассажиров смогут путешествовать безопасно и с комфортом в отдельных отделениях, оборудованных мисками-непроливайками. «Предусмотрены разные размеры отделений в зависимости от породы, владельцев просят предоставить подушку или одеяло с запахом дома, а также их обычную еду», рассказывает Труди. Обратите внимание, что услуга подходит как для собак, так и для кошек.

Сколько длится поездка?

«Если взять пример поездки из Монако в Лондон, фургон отправляется из порта Эркюль в полдень, а затем, например, останавливается, чтобы забрать других животных в пунктах сбора в Ницце, Мужене или Кане», объясняет Труди. «Мы проезжаем через туннель под Ла-Маншем, и животные прибывают в лондонский офис концерна easy около 9 или 9:30 утра. Так что это практически 24-часовое путешествие».

Фургон easyPet © easyPet

Это долгий путь!

«Это правда», соглашается консультант по продажам, «но поездка включает в себя остановки и для собак, и для водителя Адриана. Наша цель – сосредоточиться на качестве поездки, а не на скорости. Каждая поездка – это приключение для питомцев с регулярными остановками, чтобы животные могли размять лапки в зеленых насаждениях и на поводке! Они также путешествуют с максимальным комфортом, поскольку в автомобиле есть кондиционер, отопление, солнцезащитные окна и нескользящий пол».

Что отличает easyPet от конкурентов?

«Реальной конкуренции нет в том смысле, что ни одна другая компания не предлагает ту же услугу, то есть комфортную, безопасную и не спокойную перевозку как для владельцев, так и для домашних животных, особенно между Монако и Лондоном. Мы делаем это удобно и просто!»

«О домашних животных здесь очень хорошо заботятся. Те, кто уже путешествовал с easyPet, всегда рады снова видеть Адриана, что доказывает, что путешествие для них – приятный опыт. Он занимается этой работой уже почти 7 лет и поэтому очень хорошо знает постоянных четвероногих пассажиров. Владельцы информируются о ходе поездки и состоянии их животных. Адриан даже присылает мне видео и фотографии, которые я пересылаю во время поездки, чтобы их успокоить. Они видят, что их питомец счастлив».

Адриан и счастливый путешественник easyPet © easyPet

Кто обычно пользуется этой услугой?

«У нас есть постоянные клиенты, которые пользуются нашими услугами с самого первого года. Это – местные жители, британские экспатрианты, отдыхающие или рабочие, проживающие на юге Франции и в Лондоне. Около 75% клиентов – из Великобритании», поясняет Труди, добавляя: «Помимо постоянных клиентов, часто появляются новые клиенты, обращающиеся по совету друзей и по рекомендациям, что, конечно, очень приятно. Это – доказательство того, что все довольны нашим обслуживанием. Некоторые хозяева бронируют по четыре поездки туда и обратно в год!»

Это, естественно, поднимает вопрос цены…

«Стоимость путешествия – от 699 фунтов стерлингов, включая НДС, за питомца, за поездку в один конец, но на некоторые даты стоимость проезда немного выше из-за повышенного спроса», отвечает Труди.

А как насчет административных формальностей? Особенно после Brexit?

Это – специальность Труди. «Я слежу за тем, чтобы никогда не возникало ситуаций, когда животному отказывают в перевозке. Поэтому я заранее проверяю и перепроверяю все документы, чтобы не было неприятных сюрпризов. Мы следим за тем, чтобы владельцы понимали, что требуется, и связываемся с ними (при необходимости часто) до тех пор, пока не получим все необходимые документы. С момента создания easyPet никаких проблем не возникало».

Хотя, судя по всему, никаких особых дополнительных задержек по обе стороны Ла-Манша не наблюдается, административная сторона требует некоторых корректировок после Brexit: «Раньше нас на протяжении всего путешествия покрывало DEFRA [Министерство продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, прим. ред.]. Теперь мы имеем лицензию в Ирландии на перевозку животных в ЕС».

Собирая информацию о путешествиях с собаками с 2018 года, Труди объявила, что easyPet готовит издание об этих четвероногих друзьях. «It’s a Dog’s Life Monaco» будет наполнено высококачественными фотографиями повседневной жизни собак в Монако, а все полученные средства будут направлены в сеть приютов для домашних животных в Монако. Больше информации после лета!

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Контактные данные

Сайт с расписанием предстоящих поездок: easypet.net

Электронная почта: info@easypet.net

Телефон: +44 7715 414 818