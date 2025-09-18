It’s a dog’s life: Княгиня Шарлен представила книгу в поддержку Общества защиты животных

Княгиня Шарлен вместе с издателями Carob Tree Publishing — Лейси Да Коста (слева) и Нэнси Хеслин (справа) — в компании Камиллы Готтлиб и Джессики Фрай © Бенжамен Годар — Monaco Tribune

В понедельник вечером Княгиня Шарлен представила публике особый издательский проект — книгу It’s a dog’s life («Это собачья жизнь»), в которой собраны 350 портретов собак, включая любимцев Княжеской семьи.

15 сентября на престижной террасе сэра Стелиоса (Sir Stelios’ Terrace) прошла презентация книги «It’s a dog’s life».Её автор и фотограф Джессика Фрай задумала этот проект как тёплое признание в любви к четвероногим друзьям Монако. Главным спонсором стал Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну: через свой бренд easyPet он не только поддержал издание, но и предоставил площадку для вечера, на который собрались около 300 гостей. Все они пришли разделить атмосферу праздника и поддержать важное дело — работу Общества защиты животных Монако (SPA).

Особую значимость вечеру придало присутствие Княгини Шарлен, председателя совета директоров SPA Монако. Её сопровождала Камилла Готтлиб, генеральный секретарь организации. Среди гостей были и государственный министр Кристоф Мирман, члены SPA Монако, а также партнёры проекта — их участие подчеркнуло серьёзную структурную поддержку инициативы.

После торжественного выхода гости позировали на красной ковровой дорожке рядом с Княгиней Шарлен и собакой из приюта SPA — символичный момент, прекрасно отражающий атмосферу вечера, посвящённого солидарности с животными. © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Фотопортреты собак — от Монако до княжеской семьи

Изданная Carob Tree Publishing, книга стала трогательным собранием фотографий собак и их хозяев. Большинство снимков сделано в Монако дуэтом отца и дочери — Чарльзом Франчем Герра и Джули Франч Герра. Среди портретов есть и пушистые любимцы Княжеской семьи.

Церемонию открыла соучредитель Carob Tree Publishing Нэнси Хеслин, которая представила проект и передала слово автору. «Благодарю всех вас и ваших собак за то, что сделали это приключение возможным. Вы вдохнули жизнь в эту книгу, — сказала Джессика Фрай. — Благодаря вашей поддержке на этом мероприятии мы сможем собрать значительную сумму для SPA Монако. Сегодня вечером мы отмечаем не только более 350 фотографий, но и вашу способность объединяться ради благородного дела».

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Искусство на службе защиты животных

Вечер прошёл в тёплой, дружеской атмосфере, сопровождался коктейлями и тематическими стендами. Гости могли посетить уголок SPA Монако, а также познакомиться с продукцией брендов для животных, таких как португальская марка Cooka’s Cookies. Особый интерес вызвали пастели художницы Жаклин Вандебюк-Денглос, перед которыми Княгиня Шарлен остановилась с неподдельным вниманием. «Я работаю по фотографиям, и мне очень интересно наблюдать, насколько ярко проявляется характер собаки в зависимости от её выражения, позы, отношения к хозяину», — рассказала художница.

© Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Поддержка SPA и миссия Княжеской семьи

Официальная передача книги Княгине Шарлен символически ознаменовала начало этой крупной благотворительной инициативы. Вся прибыль от продажи книги будет направлена в SPA Монако для поддержки защиты животных и предоставления второго шанса многим собакам, которые ждут свой дом.

Этот жест вновь подтвердил постоянную приверженность Княжеской семьи делу защиты животных — сфере, в которой Княгиня Шарлен лично активно участвует на протяжении многих лет, используя свой авторитет и влияние во благо близкой ей миссии.

В завершение вечера гости приобрели экземпляры книги It’s a dog’s life, стоимостью 150 евро, упакованные в сумки с логотипом SPA Монако. Поддержать инициативу можно и онлайн — заказав книгу на официальном сайте издательства.