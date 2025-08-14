Где можно поплавать с собакой в Монако и окрестностях?

Лето — это не только время для загара и купания, но и прекрасный повод порадовать своего четвероногого друга морскими прогулками. Пусть пляж Ларвотто для собак закрыт, зато в окрестностях Монако есть множество уютных бухт и пляжей, где можно плескаться вместе с питомцем.

Рядом с Монако

Кап-д’Ай

Пляж Пуант-де-Дуанье-Эст — это маленький рай для собак. Галечный берег, спрятанный за рестораном Le Cabanon и доступный по живописной тропинке Пуант-де-Дуанье, встречает кристально чистой водой, тишиной и потрясающим видом на побережье. Неудивительно, что местные владельцы собак обожают это место. Всего в нескольких шагах, прямо под рестораном La Pinède, есть еще один пляж, специально отведенный для четвероногих.

Ментон

На самой границе Франции и Италии Ментон приготовил сразу два подарка для тех, кто отдыхает с собакой. Первый — пляж для животных на выезде из города в сторону Италии. Здесь открывается панорамный вид на зеленые холмы Ментона. Да, к берегу придется спуститься по лестнице, а рядом находится порт, но атмосфера спокойная и дружелюбная. Второй вариант — пляж Казино. Это галечно-песчаное место, где рады и собакам, и их хозяевам. Здесь есть площадка для людей с ограниченными возможностями, а безопасность на воде обеспечивают спасатели.

Рокбрюн-Кап-Мартен

В этом прибрежном городке, прижатом к скалам, есть два пляжа, куда можно прийти с собакой. Пляж Гольф Блё, недалеко от железнодорожного вокзала, предоставляет для животных свою западную часть. Более уединенный пляж Писине, состоящий из гальки и бетонной платформы, предназначен исключительно для собак. Несмотря на скромные размеры, он стал тихой гаванью для четвероногих гостей.

В окрестностях

Вильфранш-сюр-Мер

Пляж Анж Гардьен, расположенный в продолжение одноименной авеню, скрывает небольшой секрет: очаровательную бухту на левом берегу, где рады собакам. Побережье с мелкой галькой предлагает более спокойную атмосферу по сравнению с крупными пляжами.

Ницца

В этом городе о собаках позаботились особенно — здесь есть Сит-де-ля-Лантерн, единственный официально разрешенный для животных пляж Ниццы. Он находится недалеко от аэропорта, вдоль знаменитой набережной Променад-де-з-Англе. Галечный берег, удаленность от оживленных зон и естественный холм, защищающий от ветра, создают здесь спокойную обстановку. К списку можно добавить пляж Ленваль, оборудованный для собак, и пляж Порт-де-Каррас, куда также можно приходить с питомцами.

Сен-Лоран-дю-Вар

Пляж порта, он же пляж Маона, встречает гостей прямо на въезде в город, рядом с туристическим бюро. Для людей купание здесь запрещено из-за близости порта, а вот собаки могут без ограничений наслаждаться морем и плескаться в воде.

Кань-сюр-Мер

Пляж Ипподром делится на несколько зон — «эпи». Эпи № 1 полностью отведен для собак и расположен недалеко от Вильнёв-Лубе. Здесь можно спокойно проводить время с питомцем, не опасаясь, что он кому-то помешает.

Что взять с собой и помнить перед выходом на пляж

Ваш питомец должен быть всегда под контролем. На некоторых пляжах собака должна быть на поводке, на других — в наморднике. Для собак 1-й и 2-й категорий действуют особые ограничения — их лучше уточнить в мэрии. Убирать за своим питомцем обязательно: за нарушение можно получить штраф до 400 евро. На пляжах Ленваль и Лантерн собаки 3-й категории могут гулять свободно, животные 1-й категории туда не допускаются, а собаки 2-й категории должны быть на поводке и в наморднике.



Возьмите с собой свежую воду для питомца, пакеты для уборки, полотенце и, возможно, зонтик, если день обещает быть жарким. Выходите к морю утром или вечером, чтобы избежать зноя, и не забывайте — прививки у собаки должны быть сделаны вовремя.



