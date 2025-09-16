La Principessa Charlène inaugura il libro solidale “It’s a dog’s life” a favore della SPA di Monaco

La Principessa Charlène con le redattrici di Carob Tree Publishing - Lacey Da Costa alla sua sinistra e Nancy Heslin alla sua destra - affiancate da Camille Gottlieb e Jessica Fry © Benjamin Godart - Monaco Tribune

Lunedì sera, la Principessa Charlène ha lanciato ufficialmente un progetto editoriale unico che riunisce 350 ritratti canini, tra cui quelli della Famiglia principesca.

È sulla prestigiosa Sir Stelios’ Terrace che lunedì 15 settembre si è svolta la serata di inaugurazione del libro It’s a dog’s life, un progetto originale ideato dall’autrice-fotografa Jessica Fry, dedicato agli amici a quattro zampe del Principato. Sir Stelios Haji-Ioannou, principale sponsor dell’opera tramite il suo marchio easyPet, ha messo a disposizione questo luogo d’eccezione per accogliere i circa 300 invitati giunti a celebrare un’iniziativa benefica a favore della Société Protectrice des Animaux de Monaco (SPA).

L’evento ha assunto un significato particolare con l’arrivo, all’inizio della serata, della Principessa Charlène, presidente del consiglio di amministrazione della SPA di Monaco, accompagnata da Camille Gottlieb, segretaria generale dell’associazione. Presenti anche il Ministro di Stato Christophe Mirmand, i membri della SPA Monaco e i diversi partner del libro, a testimonianza di un forte sostegno istituzionale a questa causa.

Un omaggio all’amore dei monegaschi per i loro amici a quattro zampe

Pubblicato da Carob Tree Publishing, questo volume rende un vibrante omaggio ai cani e ai loro padroni attraverso scatti inediti realizzati in gran parte nel Principato dal duo padre-figlia Charles Franch Guerra e Julie Franch Guerra. Tra i ritratti emozionanti svelati in anteprima, anche quelli degli amici a quattro zampe della Famiglia principesca.

Nancy Heslin, cofondatrice di Carob Tree Publishing, ha aperto gli interventi presentando le ambizioni di questo progetto editoriale unico, per poi passare la parola a Jessica Fry. “Grazie a voi e ai vostri cani, perché avete reso possibile questa avventura. Avete dato vita a questo libro”, ha dichiarato l’autrice. “Con il vostro sostegno durante questo evento raccoglieremo una somma importante per la SPA di Monaco. Questa sera non celebriamo solo oltre 350 fotografie, ma celebriamo la vostra capacità di unirvi per una causa nobile”.

L’arte al servizio della protezione animale

La serata è proseguita in un’atmosfera conviviale, accompagnata da cocktail e arricchita da diversi stand tematici. Gli invitati hanno potuto visitare lo stand della SPA di Monaco, quello della marca artigianale portoghese di alimenti per cani Cooka’s Cookies, e ammirare i pastelli della ritrattista Jacqueline Vandebeuque-Denglos – davanti ai quali la Principessa Charlène si è soffermata incuriosita. “Lavoro partendo dalle fotografie ed è affascinante vedere quanto il carattere di un cane emerga, a seconda dell’espressione, della postura, del rapporto con il padrone”, ci ha confidato l’artista appassionata.

Una mobilitazione totale per la SPA

La consegna ufficiale di una copia del libro alla Principessa Charlène ha segnato simbolicamente l’avvio di questa iniziativa benefica di ampio respiro. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto alla SPA, per sostenere la causa animale e offrire una seconda possibilità a numerosi cani in attesa di una famiglia.

Un gesto che illustra alla perfezione l’impegno costante della Famiglia principesca nella protezione degli animali, un ambito in cui la Principessa è da anni attivamente coinvolta, mettendo la sua notorietà e influenza al servizio di una causa che le sta particolarmente a cuore.

Alla fine del tappeto rosso, gli ospiti si sono affrettati ad acquistare le copie di It’s a dog’s life, vendute a centocinquanta euro l’una e consegnate in tote bag con il logo della SPA di Monaco. Per chi desidera sostenere la causa, il libro è disponibile anche online sul sito ufficiale dell’editore.