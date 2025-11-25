Un artisan de Menton crée des bijoux à partir de pièces de monnaies anciennes

Ancien policier reconverti en artisan bijoutier, le créateur de Monnaia façonne depuis son atelier de Menton des bagues à partir de pièces de monnaie hors circulation. Rencontre avec Bastien Maronni.

Comment vous est venue l’idée de créer des bijoux à partir de pièces de monnaie ?

Bastien Maronni : Depuis l’enfance, j’ai toujours eu une fascination pour les pièces de monnaie. Je passais des heures à les collectionner, les nettoyer et chercher de nouvelles pièces à ajouter à ma collection. Pendant longtemps, je ne savais pas comment transformer cette passion en métier, jusqu’au jour où j’ai eu l’idée de créer des bijoux à partir de ces pièces. Ce qui m’a séduit dans cette idée, c’est la possibilité de redonner vie à des pièces que plus personne n’utilise, tout en préservant leur histoire. Chaque pièce a traversé le temps, les époques et les mains, ce qui rend chaque bijou unique. Il y a dans chaque création une part de mémoire et de recyclage, et c’est précisément ce mélange d’histoire et d’artisanat qui m’a donné envie de me lancer.

Quel est votre parcours ?

Avant de me lancer dans la création de bijoux, je travaillais dans la police. J’ai toujours ressenti le besoin de créer de mes mains et un jour, j’ai compris que je devais suivre cette voie qui me passionnait vraiment. Je n’ai suivi aucune formation en bijouterie ni en artisanat. J’ai tout appris par moi-même, en me documentant, en regardant des vidéos, en lisant des livres et en échangeant avec des professionnels du métier. Chaque erreur m’a permis d’apprendre et de progresser. Ce qui m’a poussé à me lancer, c’est l’envie profonde de faire quelque chose qui me ressemblait, quelque chose que j’aimais vraiment. Je crois que lorsqu’on est passionné, on finit toujours par trouver sa propre manière d’apprendre et de créer.

© Monnaia

Pourquoi avoir choisi Menton pour installer votre atelier ?

J’y ai déménagé pour mon ancien travail et j’y ai trouvé un équilibre et l’envie d’y créer mon propre univers. J’ai donc monté mon atelier directement à mon domicile, un espace calme où je peux travailler à mon rythme. Je n’ai pas de boutique physique pour l’instant, tout se fait via mon site Internet, ce qui me permet aussi de toucher une clientèle plus large. Menton m’inspire beaucoup par sa lumière, ses couleurs et son atmosphère paisible. C’est une ville à taille humaine, entre mer et montagne, où il fait bon créer.

Comment sélectionnez-vous vos pièces de monnaie ?

Je choisis des pièces de bonne qualité, peu abîmées, avec de beaux reliefs et une valeur historique. Le matériau de la pièce est également déterminant, car toutes les monnaies ne se prêtent pas au travail artisanal. Chaque pièce est choisie en fonction de son histoire et du symbole qu’elle représente. Même si toutes les pièces racontent une histoire, certaines possèdent une puissance et une singularité particulières qui inspirent davantage la création. Mes pièces proviennent soit de sites Internet spécialisés, soit de fournisseurs locaux, ce qui me permet de garantir leur authenticité et leur qualité.

© Monnaia

Quels outils et techniques utilisez-vous ?

Pour transformer une pièce de monnaie en bijou, j’utilise des outils très spécifiques, importés de différentes parties du monde, adaptés aux créations artisanales peu communes. Il s’agit notamment de matrices en inox, de presses manuelles ou hydrauliques, d’outils pour ajuster les tailles des bagues, de polisseuses et d’autres instruments précis qui permettent de travailler les métaux sans abîmer la pièce. Les techniques que j’emploie incluent la chauffe de la pièce pour la rendre malléable, le façonnage, le dimensionnement, le ponçage, le polissage et le patinage. Le temps nécessaire dépend du type de bijou et du matériau utilisé. Une création peut nécessiter plusieurs heures. C’est un processus exigeant, mais c’est aussi ce qui rend chaque création précieuse et unique.

Y a-t-il des contraintes pour transformer des pièces de monnaie en bijoux ?

Oui, il existe une règle simple que je respecte scrupuleusement : je n’utilise que des pièces qui ne sont plus en cours légal. Autrement dit, je transforme des monnaies anciennes ou hors circulation, jamais des pièces encore valables comme moyen de paiement aujourd’hui. Je me fournis auprès de sites spécialisés et de fournisseurs locaux qui garantissent l’origine et le statut des pièces.

À qui s’adressent vos créations ? Quel est votre public cible ?

À tous types de personnes. Je propose principalement des bagues pour femmes et pour hommes, ainsi que de petits porte-clés. Très prochainement, mon atelier enrichira sa gamme avec des pendentifs, des bracelets et des boucles d’oreilles (des créations qui sont déjà en cours de réalisation). Je propose différentes collections, que ce soit en argent ou dans d’autres métaux, destinées aussi bien aux collectionneurs qu’aux amateurs de bijoux ou d’artisanat. Mon travail attire un public varié, y compris des clients internationaux et des habitants de la Principauté qui recherchent parfois un symbole fort comme la bague 50 Francs Monaco.

Proposez-vous des créations sur-mesure ou personnalisées ?

Mes créations sont des bagues sur-mesure réalisées en fonction de la taille de doigt de chaque client. Pour ce qui est de la personnalisation, elle dépend de mon stock et des années de frappe des pièces. Il est possible de choisir une année spécifique, par exemple une année de naissance, de mariage ou tout autre événement qui a une valeur particulière pour la personne.

Quelles sont vos ambitions pour la suite ?

Je prévois d’élargir ma gamme avec des bracelets, des colliers et des créations en or. J’aimerais faire de Monnaia une référence et également ouvrir une boutique physique à Menton ou Monaco pour partager pleinement mon univers avec mes clients. Au-delà du développement commercial, mon objectif reste constant, celui de transmettre l’histoire et l’âme des pièces anciennes à travers chaque bijou.







