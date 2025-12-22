Мастер из Ментона создаёт украшения из старинных монет

Бывший полицейский, переквалифицировавшийся в ювелира, основал бренд Monnaia и изготавливает кольца из вышедших из обращения монет в своей мастерской в Ментоне. Встреча с Бастьеном Маронни.

Как вам пришла в голову идея создавать украшения из монет?

Бастьен Маронни: Я с детства интересовался монетами. Я часами собирал их, чистил и искал новые экземпляры для пополнения своей коллекции. Долгое время я не знал, как превратить это увлечение в ремесло, пока однажды мне не пришла в голову идея создавать украшения из этих монет. Меня привлекла эта идея тем, что она позволяет вдохнуть новую жизнь в вещи, которые больше никто не использует, и при этом сохранить их историю. Каждая монета прошла через время, эпохи и руки, что делает каждое украшение уникальным. В каждом изделии присутствует элемент памяти и переработки, и именно это сочетание истории и мастерства побудило меня на эту инициативу.

Каков ваш опыт работы?

До того, как я начал создавать украшения, я работал в полиции. Я всегда чувствовал потребность творить своими руками, и однажды понял, что должен следовать этому пути, который меня по-настоящему завораживал. Я не обучался ни ювелирному делу, ни ремеслам. Я всему научился самостоятельно, проводя исследования, просматривая видео, читая книги и обмениваясь идеями с профессионалами в этой области. Каждая ошибка позволяла мне учиться и развиваться. Меня подтолкнуло к этому глубокое желание заниматься тем, что отражало бы мою личность, тем, что я действительно люблю. Я считаю, когда ты увлечён чем-то, ты всегда в итоге находишь свой собственный путь обучения и творчества.

© Monnaia

Почему вы выбрали Ментон для своей мастерской?

Я переехал туда из-за своей прежней работы, и там я обрёл гармонию и желание создать свой собственный мир. Поэтому я обустроил свою мастерскую прямо у себя дома, в тихом месте, где могу работать в своём темпе. В данный момент у меня нет физического магазина, всё ведётся на моём веб-сайте, что также позволяет мне охватить более широкую клиентуру. Ментон меня очень вдохновляет своим светом, красками и мирной атмосферой. Это город, соразмерный человеку, расположенный между морем и горами, где прекрасно творить.

Как вы выбираете монеты?

Я выбираю монеты хорошего качества, с минимальными повреждениями, красивыми рельефами и исторической ценностью. Материал, из которого изготовлена монета, также имеет решающее значение, поскольку не все монеты подходят для ремесленной обработки. Каждая монета выбирается исходя из её истории и символа, который она несёт в себе. Монеты рассказывают свою историю, некоторые из них обладают особой силой и уникальностью, которые ещё больше вдохновляют на творчество. Я приобретаю монеты либо на специализированных сайтах, либо у местных поставщиков, что позволяет мне гарантировать их подлинность и качество.

© Monnaia

Какие инструменты и методы вы используете?

Чтобы превратить монету в ювелирное изделие, я использую очень специфические инструменты, импортированные из разных уголков мира и адаптированные для создания необычных изделий ручной работы. К ним относятся матрицы из нержавеющей стали, ручные и гидравлические прессы, инструменты для подгонки размеров колец, полировальные станки и другие точные инструменты, позволяющие обрабатывать металлы, не повреждая монеты. В числе используемых мною техник – нагревание монеты для придания ей пластичности, придание ей формы, подгонка по размеру, шлифовка, полировка и патинирование. Необходимое время зависит от типа ювелирного изделия и используемого материала. На создание изделия может уйти несколько часов. Это трудоёмкий процесс, но именно это делает каждое творение ценным и уникальным.

Существуют ли какие-либо ограничения на переработку монет в ювелирные изделия?

Да, есть простое правило, которого я неукоснительно придерживаюсь: я использую только монеты, которые вышли из официального обращения. Иными словами, я перерабатываю старые или вышедшие из обращения монеты, но никогда не перерабатываю монеты, которые до сих пор действительны в качестве средства платежа. Я закупаю монеты на специализированных сайтах и у местных поставщиков, которые гарантируют их происхождение и состояние.

На кого рассчитаны ваши творения? Кто ваша целевая аудитория?

Самые разные люди. В основном я предлагаю кольца для женщин и мужчин, а также небольшие брелоки. В скором времени ассортимент моей мастерской расширится за счет кулонов, браслетов и серёжек, работы над которыми уже ведутся. Я предлагаю различные коллекции, как из серебра, так и из других металлов, предназначенные для коллекционеров, а также для любителей ювелирных изделий и ремёсел. Мои работы привлекают самую разнообразную аудиторию, включая иностранных клиентов и жителей Княжества, которые иногда ищут сильный символ, такой как кольцо «50 франков Монако».

Вы изготавливаете изделия на заказ или по индивидуальному дизайну?

Мои изделия – это кольца, изготовленные на заказ по размеру пальца каждого клиента. Что касается персонализации, это зависит от моего ассортимента и годов выпуска монет. Можно выбрать конкретный год, например, год рождения, свадьбы или любое другое событие, имеющее для человека особое значение.

Каковы ваши планы на будущее?

Я планирую расширить свой ассортимент, добавив браслеты, ожерелья и изделия из золота. Я хотел бы сделать Monnaia эталоном в своей области и открыть физический магазин в Ментоне или Монако, чтобы в полной мере поделиться своим миром с покупателями. Помимо коммерческой разработки, моя цель остается неизменной – передать историю и душу антикварных изделий через каждое украшение.