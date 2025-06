Au complet, la Famille Princière lance la 6ème rencontre des Sites Historiques Grimaldi

Au complet, la Famille Princière a découvert l'ensemble des stands et a pris le temps d'échanger avec les représentants © Michaël Alesi / Palais Princier

Ce week-end, la Place du Palais s’est transformé pour accueillir huit communes françaises et italiennes, unies par leur histoire commune avec la dynastie monégasque. Que faire sur place ? Monaco Tribune a fait le tour pour vous.

C’est désormais une tradition, Monaco honore ses liens historiques avec huit communes européennes lors de la 6ème Rencontre des Sites Historiques Grimaldi. Organisé par la Fédération des Sites Historiques Grimaldi, cet événement a réuni Polignac, Lavoûte-sur-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire), Ollioules (Var), Uzès (Gard), Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), ainsi que Bardi et Compiano (province de Parme), toutes liées à la famille Grimaldi à travers les siècles.

Ce samedi matin, le Prince Albert II, accompagné de la Princesse Charlène et de leurs enfants, le Prince Jacques et la Princesse Gabriella, a inauguré la manifestation. Chaque commune participante a été chaleureusement remerciée, et ses représentants se sont vu remettre une plaque honorifique sur scène par le Souverain.

© Michaël Alesi / Palais Princier

Découvrir des produits locaux :

Sur la Place du Palais, plusieurs stands vont ravir les gourmands pendant ce week-end. En effet, les artisans locaux font découvrir leurs savoir-faire ancestraux. Pascal, agriculteur de la commune d’Uzès, présente fièrement sa production biologique : « Je cultive selon des méthodes méditerranéennes, avec des techniques d’arrosage adaptées à notre climat. Mes spécialités ? Les plantes aromatiques comme la fleur de sureau, la verveine, la lavande, mais aussi la mélisse et les figues. »



Pour ce producteur passionné, participer à cet événement représente bien plus qu’une simple exposition : « Le cadre est exceptionnel et l’accueil merveilleux. C’est ma première année ici, mais j’espère bien revenir l’année prochaine! »

Pascal vous attend nombreux sur son stand ! © Monaco Tribune

La tradition familiale était également à l’honneur avec Benoît de la Maison Jonquier, venue d’Ollioules près de Toulon. Cette entreprise familiale perpétue depuis six générations l’art de la confiserie : « Nous sommes spécialisés dans le nougat depuis l’origine, mais nous proposons aussi d’autres produits de confiserie, des pâtes à tartiner et même des produits

salés. »

Les nougats de Benoît vous attendent pour une dégustation sucrée © Monaco Tribune

Aller à la rencontre des artisans :

Frédéric Martin de la société Elemanta Forge d’art, représentant Polignac, a séduit les visiteurs avec ses créations en ferronnerie : rampes, sculptures et mobilier témoignent de son savoir-faire exceptionnel. « J’avais déjà eu le plaisir de visiter Monaco en tant que touriste, mais c’est la première fois que je viens en tant qu’artisan. Nous avons été accueillis de façon vraiment exceptionnelle. »

Frédéric, forgeron, est venu avec ses oeuvres sur la Place du Palais ! © Monaco Tribune

Découvrir les communes des sites historiques Grimaldi :

Plusieurs stands tenus par les offices de tourisme des communes membres des Sites historiques Grimaldi de Monaco permettent aux visiteurs d’en apprendre davantage sur ces territoires liés à l’histoire de la Principauté. Cartes, brochures, photos et échanges avec les représentants sur place offrent une véritable plongée dans le patrimoine, les traditions et les attraits touristiques de ces villages et villes emblématiques. L’occasion de profiter d’une véritable visite à distance.

Se restaurer :

Avec les fortes chaleurs annoncées ce week-end, les stands de glaces rencontrent un franc succès – et il y en a pour tous les goûts. Les exposants italiens, venus en nombre, vous feront aussi déguster leur délicieux parmesan et d’autres produits typiques comme l’huile d’olive.

Les amateurs de fromage italiens seront servis ! © Monaco Tribune

Pour les amateurs de cuisine française, le stand du Grand Cordon d’Or Monaco vaut également le détour. Le Prince Albert II y a d’ailleurs passé un long moment en compagnie des chefs.

Profiter des animations et découvrir la BD des Grimaldi en avant-première :

Tout au long du samedi, les animations se sont succédé sur la Place du Palais. Ce soir, après le concert de l’Orchestre des Carabiniers du Prince à 21h, un magnifique spectacle son et lumière sera projeté sur la façade du Palais Princier. À ne pas manquer.



La programmation se poursuivra ce dimanche avec des démonstrations de Pàijeda (art martial monégasque), des chants provençaux du groupe Lou Fougau Prouvençau, et des déambulations historiques du groupe Chemin du Temps !



Enfin, le week-end marque aussi le lancement en avant-première de la bande dessinée « Monaco, l’épopée des Grimaldi », publiée aux éditions Glénat. L’ouvrage sortira en librairie le 25 juin, mais un petit stock est d’ores et déjà disponible sur la Place du Palais.