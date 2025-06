Monaco accueille la 6e Rencontre des Sites Historiques Grimaldi sur la Place du Palais

Durant ces deux jours, les Sites invités pourront présenter aux visiteurs l’histoire qui les lie à Monaco et à la dynastie des Grimaldi, leur identité culturelle, artisanale et gastronomique, leur patrimoine et leurs traditions © Monaco Tribune

La Place du Palais accueillera, les 14 et 15 juin, une nouvelle Rencontre des Sites Historiques Grimaldi, en présence du Prince Albert II le samedi.

Organisé par la Fédération des Sites Historiques Grimaldi, l’événement réunira huit communes françaises et italiennes liées à la dynastie monégasque à travers l’histoire : Polignac, Lavoûte-sur-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire), Ollioules (Var), Uzès (Gard), Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), Bardi et Compiano (province de Parme).

Ces communes feront le déplacement pour deux journées de festivités placées sous le signe de la culture, de la tradition et du partage. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, commerçants et artisans feront découvrir leur savoir-faire et proposeront des produits régionaux à la vente et à la dégustation. Les groupes folkloriques animeront la scène et déambuleront dans les ruelles du Rocher tout au long du week-end.

La 5e édition de la Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco arrive à grands pas

Programme du samedi 14 juin

Sur la scène du Palais Princier :

10h : Discours du Prince Albert II et remise des trophées aux maires des communes invitées

11h30 : Prestation de Villeneuve Se Danse

11h55 : Relève de la Garde de la Compagnie des Carabiniers du Prince

12h30 : Prestation de l’Association del Fuego Bagnolaise

13h : Concert du groupe Festimusic

13h30 : Déambulation historique – groupe Chemin du Temps

14h00 : Tours de magie avec Romain Fouques

14h30 : Mise en scène du mariage de 1595 entre Ercole Grimaldi et Maria Landi (Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo)

15h : Prestation musicale – Corpo Bandistico di Tarsogno – Alta Val Taro

15h30 : Reconstitution historique – Association François 1er

15h50 : Prestation – Association del Fuego Bagnolaise

16h20 : Tours de magie avec Romain Fouques

16h50 : Prestation musicale – Corpo Bandistico di Tarsogno

17h20 : Déambulation historique – groupe Chemin du Temps

17h50 : Spectacle musical avec lanceurs de drapeaux et musiciens – Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo di Alba

18h20 : Prestation de Villeneuve Se Danse

18h50 : Reconstitution historique – Association François 1er

19h10 : Concert du groupe Festimusic

21h : Concert de l’Orchestre des Carabiniers du Prince

22h : Spectacle son & lumière projeté sur la façade du Palais Princier (gratuit)

Cette projection racontera les liens historiques entre la famille Grimaldi et les communes invitées, à travers une mise en scène vivante et colorée retraçant l’histoire des Souverains de Monaco.

Programme du dimanche 15 juin

Sur la scène du Palais Princier :

10h20 : Prestation de l’Association del Fuego Bagnolaise

10h30 : Démonstration de la Pàijeda (art martial monégasque)

11h : Reconstitution historique – Association François 1er

11h55: Relève de la Garde de la Compagnie des Carabiniers du Prince

12h15 : Chants provençaux – Lou Fougau Prouvençau

12h45 : Déambulation historique – groupe Chemin du Temps

13h15 : Tours de magie – Romain Fouques

13h45 : Prestation de Villeneuve Se Danse

14h15 : Nouvelle prestation – Association del Fuego Bagnolaise

14h45 : Reconstitution historique – Association François 1er

15h05 : Tours de magie – Romain Fouques

15h35 : Seconde prestation – Villeneuve Se Danse

16h15 : Dernier passage de Romain Fouques

16H45 : Déambulation historique du groupe Chemin du Temps

17h15 : Reconstitution historique – Association François 1er

17h35 : Dernière prestation – Association del Fuego Bagnolaise

