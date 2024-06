La 5e édition de la Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco arrive à grands pas

L’évènement annuel aura lieu le samedi 15 et le dimanche 16 juin sur la place du Palais Princier.

La riche histoire de la famille Grimaldi a longtemps marqué les esprits en établissant des liens et laissé son empreinte dans diverses régions de France et d’Italie au cours des siècles. À ce jour, Monaco jouit de ce patrimoine faisant la renommée de la Principauté dans le monde entier.

Les Princes de Monaco ont porté des titres prestigieux tels que Duc de Valentinois, Marquis des Baux, Comte de Carladès, Baron de Saint-Lô, d’Hambye et Comte de Longjumeau. Ainsi, près de 150 sites sont liés à la famille Grimaldi et plus largement à Monaco.

La Famille Princière au complet lors de la Rencontre des Sites Historiques Grimaldi

En 2018, la première Rencontre des Grimaldi s’est tenue sur la Place du Palais, réunissant une dizaine de communes et territoires associés à la famille Grimaldi.

Cette année, la Fédération des Monuments Historiques Grimaldi de Monaco a invité deux communes françaises, Breil-sur-Roya et Bathernay, ainsi que dix communes italiennes : Vintimille, Olivetta San Michele, Airole, Ripacandida, Campagna, Monteverde, Spinazzola, Poggiorsini, Terlizzi et Canosa di Puglia.

Comme la dernière édition, l’événement sera placé sous le signe de la convivialité et du partage puisque des concerts, des prestations, des pièces de théâtre et des présentations seront au programme.

L’un des moments forts du week-end sera le spectacle « Son & Lumière », samedi 15 juin à 22h. Une projection sur la façade du Palais princier relatera l’histoire des liens entre les communes invitées et la Dynastie des Grimaldi.

Tout le monde est invité à participer à cet évènement d’histoire gratuit où petits et grands découvriront ou redécouvriront l’histoire de la Famille Grimaldi.

Retrouvez toutes les informations et le programme