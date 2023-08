Découvrez l’univers envoûtant de la féminité avec « La Donna », à l’Espace 22

Les artistes présents proposeront leur propre vision de la femme et de la féminité - © Doris D

Cette exposition met en avant pas moins de 12 artistes.

Une nouvelle expo à découvrir ! Depuis le 23 août dernier, et jusqu’au 12 septembre prochain, l’Espace 22 vous accueille pour découvrir « La Donna », organisée par ACFA.io, un organisme qui aide à la pérennisation et à la valorisation des œuvres d’art d’un artiste grâce à des certificats d’authenticité.

« La Donna » propose un nouveau regard sur la femme, où 12 artistes expriment leur propre vision de la féminité. L’Espace 22 vous invite ainsi à découvrir « une mosaïque d’émotions et de perspectives qui illuminent la puissance et la beauté féminine », « une expérience inédite qui fusionne art et féminité avec une richesse infinie. »

Sont ainsi exposés Eric Raffy, Hannah Estella Mar, Mitch, Zhu Yan, Vincent Guillard, Grégory Poussier, Doris D, G Graam, Léa Vandeveld, Labruti, Frederic Fortune et Magali Zambelli. De la peinture à la sculpture, en passant par la création numérique, redécouvrez la femme et la féminité sous un angle nouveau !

Infos pratiques :