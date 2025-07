Monaco Art Week 2025 : découvrez les galeries du parcours

Du 7 au 12 juillet, quinze galeries et maisons de ventes d’exception de Monaco ouvrent leurs portes dans un parcours artistique unique.

Monaco Art Week est née d’une volonté de fédérer les galeries, maisons de ventes et institutions présentes en Principauté, pour ainsi valoriser Monaco comme place d’art incontournable et dynamiser le marché de l’art local. L’originalité du parcours Monaco Art Week réside dans le dialogue et la résonance entre les différentes périodes de l’art : classique, moderne et contemporain.

Les grandes galeries internationales

Almine Rech © Monaco Tribune

Hauser & Wirth consacre son été à Annie Leibovitz avec l'exposition « Stream of Consciousness », dévoilant deux décennies d'archives photographiques intimes. La galerie internationale de renom propose une immersion dans l'univers de l'une des photographes les plus influentes de notre époque.

Almine Rech : Chez Almine Rech, l'exposition « Looking at Horizons » rassemble les regards de Johan Creten, Figgis, Anthony Miler, César Piette, Salvo, Gert & Uwe Tobias ou encore Jess Valice. Une proposition artistique qui explore les perspectives contemporaines à travers différentes approches plastiques.

Opera Gallery : Opera Gallery signe un bel accrochage avec Marc Chagall et Fernand Léger en piliers d'une exposition collective à travers les avant-gardes. Autour d'eux, Roy Lichtenstein, Yayoi Kusama, Jean-Michel Basquiat dessinent les contours d'un XXe siècle pictural flamboyant.

Les galeries spécialisées

Eric Massholder prend possession des cimaises de la Kamil Art Gallery avec une série inédite en hommage à Vincent van Gogh. Une proposition contemporaine qui dialogue avec l'héritage du maître néerlandais.

Moretti Fine Art : Moretti célèbre la peinture ancienne italienne. Natures mortes, portraits sacrés, écoles bolonaises ou lombardes : une épure lumineuse s'offre au regard, créant un dialogue saisissant avec l'art contemporain environnant.

Moretti Fine Art © Monaco Tribune

M.F. Toninelli Art Moderne : M. F. Toninelli Art moderne propose un dialogue entre Larry Rivers, Jacques Monory et Winfred Gaul, figures d'une modernité en bascule. Une approche analytique qui questionne les transitions artistiques.

Galerie Adriano Ribolzi : la galerie présente notamment les lignes puissantes du sculpteur Simon Berger, offrant une approche contemporaine de la sculpture.

HOFA : la scène contemporaine est incarnée par Bran Symondson, ancien soldat britannique reconverti en artiste engagé, dont les armes sont devenues toiles, illustrant parfaitement la capacité de l'art à transformer les expériences humaines.

collect|mc : le parcours hautement sensoriel de Suska Bastian à collect|mc propose une approche immersive de l'art contemporain.

Les maisons de ventes prestigieuses

Artcurial : Du 7 au 9 juillet 2025, le Rocher reçoit Artcurial, qui y organise une session estivale. Les amateurs pourront notamment découvrir des pièces remarquables comme la Grande Ménine au perroquet de Louis Cane.

Christie's et Sotheby's : les deux mastodontes internationaux des ventes aux enchères participent à cette édition, apportant leur expertise et leurs collections d'exception au parcours monégasque.

Hôtel des Ventes de Monte-Carlo : la maison de ventes locale contribue à l'ancrage territorial de l'événement, proposant des œuvres en résonance avec le marché de l'art monégasque.

La liste complète des quinze participants comprend également Elisabeth Lillo-Renner et Teos Gallery Monte-Carlo. La MAW a pour particularité de couvrir toutes les époques de l’histoire de l’art. En effet, maisons de ventes et galeries d’art ancien, moderne ou contemporain se sont réunies autour d’un même critère : celui de la qualité.

© Monaco Tribune

Monaco Art Week propose un parcours artistique réparti sur différents quartiers de la Principauté: Condamine, Monte-Carlo et Larvotto. Chaque édition de la MAW est accompagnée d’une table ronde sur un sujet d’actualité, lié au monde de l’art et ses changements, animée par des intervenants de renommée internationale.