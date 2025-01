Le Prince Albert II et la Princesse Charlène posent pour les 25 ans du Grimaldi Forum

Ce jeudi 16 janvier, le Grimaldi Forum a célébré en grande pompe son 25ᵉ anniversaire.

En présence du Prince Albert II, de la Princesse Charlène et de près de 1000 invités, l’événement a débuté par un spectacle mêlant danse et vidéo, puis d’un cocktail dînatoire et enfin, d’une fête électro.

La soirée a également été marquée par l’inauguration de la nouvelle extension de 6 000 m², qui comprend 2 000 m² d’espaces extérieurs, située dans l’éco-quartier Mareterra. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont pu visiter les nouveaux espaces.

©Jérémie Bertrand

©Eric Mathon_Palais Princier

Le Prince Albert II a été appelé sur la scène du Grimaldi Forum pour prononcer son discours. « C’est notre nouvel atout pour soutenir l’attractivité de la Principauté de Monaco et nous ne pouvons que nous en réjouir », a-t-il déclaré.

©Eric Mathon_Palais Princier

©Grimaldi Forum Sébastien Darrasse

Un décor de carte postale : le Grimaldi Forum

©Jeremie bertrand

Cette extension va permettre d’accueillir des événements de plus grande envergure et notamment d’accompagner les clients récurrents, qui se développent et ont besoin de plus d’espace.

©Jérémie Bertrand

Depuis 2000, le Grimaldi Forum accueille plus de 300 000 visiteurs chaque année à travers 100 événements variés. Il est rapidement devenu une référence culturelle grâce à des expositions et spectacles de renommée mondiale.

©Jérémie Bertrand

