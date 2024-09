Cette exposition était organisée en collaboration avec la TATE et avec le soutien de CMB Monaco, Sotheby’s et le Groupe Marzocco.

Le 1er septembre 2024, l’exposition « Turner, le sublime héritage » fermait ses portes. Pendant presque 2 mois, ce sont 65 000 visiteurs qui ont pu découvrir le travail de Joseph Mallord William Turner. Un chiffre qui la place dans le top 5 des expositions les plus visitées du Grimaldi Forum Monaco !

Au total, 80 toiles et œuvres sur papier, prêtées par la Tate Britain de Londres, dont certaines emblématiques, ont attiré des foules de visiteurs. Le petit plus, c’est qu’elles étaient mises en confrontation avec une trentaine d’œuvres d’artistes modernes et contemporains comme John Akomfrah, Edward Burtynsky ou encore Peter Doig.

Sylvie Biancheri, Directrice Générale, se félicite d’ailleurs de cette décision audacieuse qui a réellement porté ses fruits. « c’est un résultat des plus satisfaisants, le sixième meilleur score en près de 25 ans d’expositions, pour un sujet qui n’était pas a priori des plus populaires. Le parti-pris de l’originalité et de la qualité du sujet a été récompensé, nous nous en réjouissons. Rapportée au nombre de jours, cette exposition se place même au niveau de Dali, une histoire de la peinture (2019) [1], notre 3ème plus grand succès après Monet en pleine lumière (2023) et Les Années Grace Kelly (2007). Bravo à toutes nos équipes et merci à nos partenaires et sponsors !» déclare-t-elle.

Pour Francesco Grosoli, CEO de CMB Monaco, partenaire officiel du Grimaldi Forum « cette exposition était une occasion unique de voir des œuvres de William Turner qui sortent rarement de Londres en si grand nombre, mais aussi de découvrir des peintures, photos ou installations vidéo d’artistes modernes et contemporains majeurs. Nous saluons la qualité irréprochable de cette exposition, qui témoigne du savoir-faire unique du Grimaldi Forum sous la gestion éclairée de sa Directrice Générale. Ce fut aussi une opportunité de mettre à profit le volet RSE de notre partenariat, en partageant des ateliers d’art plastiques avec des enfants, adolescents et jeunes adultes autistes accompagnés par l’Association Monaco Disease Power. »

Pour l’été 2025, le Grimaldi Forum de Monaco prépare déjà l’exposition « Couleurs ! Les chefs d’œuvre du Centre Pompidou ». En 2026, ce sera une autre baptisée « Monaco & l’Automobile » qui prendra les lieux alors que « Magritte » est programmée pour 2027.