Villefranche-sur-Mer : Direction la Nouvelle-Orléans avec la première édition du Tremé Jazz Fest 

Pas besoin de faire 8 000 kilomètres pour découvrir toute la richesse musicale du plus ancien quartier afro-américain des États-Unis, il suffit de se rendre à Villefranche-sur-Mer qui rend hommage à Tremé avec son nouveau festival éponyme. Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, le jazz de la Nouvelle-Orléans va envahir les rues de la cité azuréenne le temps d’un week-end insolite.

L’ouverture des portes et de la billetterie aura lieu dès 18h à la Citadelle. Jusqu’à 21h, il sera alors possible de se restaurer au Cour Volti, mais aussi d’acheter des objets artisanaux et admirer des tenues traditionnelles « Black Indians » hautes en couleurs. Ensuite, c’est une projection et un concert à l’Auditorium qui sont prévus.

Pour le deuxième jour du Tremé Jazz Fest, le Bradd Band, avec environ 12 musiciens, déambulera dans les rues de Villefranche-sur-Mer. Le départ aura lieu au Marché de l’Octroi, jusqu’à la place Pollonnais. De 18h à 21h, le jardin Biagini et le théâtre de Verdure accueilleront des stands de restauration et d’exposition-vente d’objets artisanaux. Le tout suivi d’un concert qui se terminera aux alentours de 23h30.

Le festival de musique se clôturera le dimanche 15 septembre, place Félix Poullan, après une messe gospel qui débutera à 10h à l’Eglise Saint Michel. Il y a de quoi faire !

