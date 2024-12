Le ricette monegasche per stupire i vostri ospiti a Natale

Per celebrare le feste a Monaco, la redazione propone le ricette tradizionali del Natale © Benoît Sorre / Monaco Tribune

Foie gras, ostriche, escargot e salmone affumicato, tutti grandi classici del Natale… Ma quest’anno, perché non optare per qualche ricetta tipica? Scoprite alcuni piatti monegaschi per sorprendere e deliziare i vostri ospiti durante le feste.

Pan de Natale

Non c’è Natale a Monaco senza il Pan de Natale, in vendita il 23 e il 24 dicembre nelle panetterie della città, al mercato della Condamine e al Villaggio di Natale. Questa pagnotta rotonda, decorata con noci disposte a croce, simboleggia pace e prosperità. Secondo la tradizione, questo pane veniva cotto dai monegaschi nei forni comuni prima della vigilia di Natale. È possibile preparare il Pan de Natale anche a casa, con ingredienti semplici: farina, acqua, lievito e, soprattutto, noci disposte a croce.

All’epoca, il resto del pane veniva conservato e le fette venivano offerte ai visitatori in segno di benvenuto – © Comité National des Traditions Monégasques

I Barbagiuàns

I Barbagiuàns sono ravioli ripieni di bietole e fritti in olio d’oliva. Questo piatto tipico di Monaco viene spesso servito come antipasto durante i pranzi di Natale. I Barbagiuàns saranno perfetti sulla vostra tavola il 25 dicembre, accompagnati da un vino bianco locale. Scoprite come prepararli con questa ricetta.

La crêpe Suzette

La crêpe Suzette è un dessert preparato con crêpes sottili, burro, zucchero, succo d’arancia e Grand Marnier e flambato davanti agli ospiti. Servita al Café de Paris di Monaco, è una vera delizia da gustare durante le feste. Potete ricreare questo dessert raffinato anche a casa per stupire i vostri ospiti. Scoprite la ricetta della crêpe Suzette.

La crêpe Suzette è il dessert di punta del Café de Paris – © Monte-Carlo SBM

La pissaladière alle cipolle rosse

La pissaladière, una torta salata a base di pasta brisée, cipolle caramellate, acciughe e olive nere, è un altro dei piatti forti della regione. Tipica del sud della Francia, può essere preparata in anticipo e servita come antipasto durante le feste. Inoltre, la pissaladière monegasca con cipolle rosse è un piatto molto semplice da preparare per Natale.

I biscotti di Natale

Che Natale sarebbe senza dei deliziosi biscotti natalizi? Per conquistare i palati di grandi e piccini, la redazione vi invita a riscoprire una ricetta irrinunciabile per dei biscotti di pasta frolla aromatizzati alle spezie natalizie, preparata dai pasticceri della Monte-Carlo SBM. Scoprite la ricetta segreta dei biscotti della SBM.