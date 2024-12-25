Монегасские рецепты, которые впечатлят ваших гостей на Рождество

Рождество — время удивлять и радовать, а что может быть лучше, чем сделать это с помощью традиционных блюд? © Бенуа Сорр / Monaco Tribune

Фуа-гра, устрицы, улитки и копченый лосось — это, конечно, классика рождественского стола. Но почему бы не попробовать что-то новое и по-настоящему особенное? Попробуйте воплотить кулинарные традиции Монако и удивите своих гостей оригинальными блюдами, которые надолго останутся в их памяти.

Pan de Natale

В Монако сложно представить Рождество без традиционного Pan de Natale. Этот круглый каравай, украшенный грецкими орехами, выложенными крестом, символизирует мир и процветание. Каждый год его можно найти 23 и 24 декабря в местных пекарнях, на рынке Кондамин и в Рождественской деревне. Когда-то монегаски выпекали этот хлеб в общественных печах накануне праздника. Сегодня же вы легко можете приготовить его дома. Для этого понадобится всего несколько простых ингредиентов: мука, вода, дрожжи и, конечно, грецкие орехи для традиционного украшения. Для самых любознательных вот здесь мы рассказывали об истории этого блюда.

Pеклама

Pan de Natale — это не просто хлеб, а настоящий символ рождественского духа. Раньше его кусочки хранили и предлагали гостям как знак теплого приема и дружелюбия. — © Национальный комитет традиций Монако

Барбажуаны

Барбажуаны — это традиционное монегасское блюдо, представляющее собой обжаренные равиоли с начинкой из мелко измельчённой листовой свёклы. Чаще всего они подаются в качестве закуски на рождественских ужинах, создавая уютную атмосферу праздничного стола. Эти маленькие хрустящие угощения отлично сочетаются с бокалом местного белого вина. Хотите попробовать? Попробуйте приготовить барбажуаны по рецепту знаменитой Бабушки Жанин.

20 монегасских слов на Рождество

Блинчики креп-сюзетт

Блинчики креп-сюзетт — это изысканный десерт из тончайших блинов, пропитанных маслом, сахаром, апельсиновым соком и ликером Grand Marnier. Кульминация — эффектное фламбе прямо перед гостями. В Café de Paris в Монако это лакомство является настоящим символом гастрономического искусства. Хотите впечатлить своих близких? Попробуйте приготовить креп-сюзетт дома по оригинальному рецепту.

Блинчики креп-сюзетт — флагманский десерт Café de Paris — © Monte-Carlo SBM

Писсаладьер с красным луком

Писсаладьер — это пикантный пирог из теста с начинкой из карамелизированного лука, анчоусов и оливок. Это классическое блюдо юга Франции прекрасно впишется в праздничное меню. Особый вариант — монегасский писсаладьер с красным луком — настолько прост в приготовлении, что вы легко сможете добавить его в свое рождественское застолье.

Лучшие рестораны мира – на Лазурном берегу!

Рождественские пряники

Какое же Рождество без ароматных пряников! Они всегда радуют и взрослых, и детей своей теплотой и вкусом. Кондитеры SBM в Монте-Карло предлагают попробовать обновленный рецепт традиционных рождественских пряников. Хотите узнать их секрет? Попробуйте приготовить эти сладости по эксклюзивному рецепту пряников от SBM и наполните свой дом ароматом праздника.