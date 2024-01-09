Ваши семейные рецепты: пицца по-монакски
Просто и вкусно!
Несколько месяцев назад мы попросили наших читателей поделиться с нами своими лучшими кухонными рецептами.
После классических барбаджуанов и барбаджуанов с ветчиной, Жоель прислала нам рецепт пиццы по-монакски. Это блюдо едят не только в Княжестве, но и во всей юго-восточной Франции, ведь провансальская пицца является неотъемлемой частью кулинарного наследия Ниццы.
Оцените рецепт нашей читательницы!
На две провансальских пиццы:
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки типа 55
- 0,3 л теплой воды
- 2 пакетика сухих пекарских дрожжей
- 2 чайные ложки мелкой соли (без горки)
- 3 столовых ложки оливкового масла
- 2 столовых ложки молока
Рецепт теста:
- Смешать ингредиенты
- Замесить, скатать в шар и оставить подходить на 2 часа
- Выгнать из теста воздух
- Разделить тесто на две половины и раскатать
- Уложить тесто в форму для пирога и оставить подходить на 20 минут
Ингредиенты для заправки:
- 4 большие желтые луковицы
- Соль
- Перец
- Оливковое масло
- Сахар
- Томатный соус
- Орегано
Рецепт заправки:
- Обжарить нарезанный лук в оливковом масле до золотистого цвета
- Посолить и поперчить по вкусу
- Добавить томатный соус и сахар
- Поджарить на медленном огне
Ингредиенты для украшения:
- Черные маслины из Ниццы
- Зубчики чеснока
- Филе анчоусов
- Немного орегано
Печь 30 минут при температуре 200°C. Подавать на стол в горячем виде с бокалом провансальского розового вина. Ваше здоровье!