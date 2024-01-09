Ваши семейные рецепты: пицца по-монакски

Просто и вкусно!

Несколько месяцев назад мы попросили наших читателей поделиться с нами своими лучшими кухонными рецептами.

После классических барбаджуанов и барбаджуанов с ветчиной, Жоель прислала нам рецепт пиццы по-монакски. Это блюдо едят не только в Княжестве, но и во всей юго-восточной Франции, ведь провансальская пицца является неотъемлемой частью кулинарного наследия Ниццы.

Жюльен Браветти – новый герой «Chez Roger»

Оцените рецепт нашей читательницы!

На две провансальских пиццы:

Ингредиенты для теста:

500 г муки типа 55

0,3 л теплой воды

2 пакетика сухих пекарских дрожжей

2 чайные ложки мелкой соли (без горки)

3 столовых ложки оливкового масла

2 столовых ложки молока

Рецепт теста:

Смешать ингредиенты Замесить, скатать в шар и оставить подходить на 2 часа Выгнать из теста воздух Разделить тесто на две половины и раскатать Уложить тесто в форму для пирога и оставить подходить на 20 минут

Ингредиенты для заправки:

4 большие желтые луковицы

Соль

Перец

Оливковое масло

Сахар

Томатный соус

Орегано

Рецепт заправки:

Обжарить нарезанный лук в оливковом масле до золотистого цвета Посолить и поперчить по вкусу Добавить томатный соус и сахар Поджарить на медленном огне

Ингредиенты для украшения:

Черные маслины из Ниццы

Зубчики чеснока

Филе анчоусов

Немного орегано

Печь 30 минут при температуре 200°C. Подавать на стол в горячем виде с бокалом провансальского розового вина. Ваше здоровье!