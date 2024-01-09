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Гид

Ваши семейные рецепты: пицца по-монакски

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 9 января 2024
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Пицца по-монакски – © Жоель Чобанян (Joël Tchobanian) через Facebook
Автор: Camille Esteve
- 9 января 2024

Просто и вкусно!

Несколько месяцев назад мы попросили наших читателей поделиться с нами своими лучшими кухонными рецептами.

После классических барбаджуанов и барбаджуанов с ветчиной, Жоель прислала нам рецепт пиццы по-монакски. Это блюдо едят не только в Княжестве, но и во всей юго-восточной Франции, ведь провансальская пицца является неотъемлемой частью кулинарного наследия Ниццы.

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Оцените рецепт нашей читательницы!

На две провансальских пиццы:

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки типа 55
  • 0,3 л теплой воды
  • 2 пакетика сухих пекарских дрожжей
  • 2 чайные ложки мелкой соли (без горки)
  • 3 столовых ложки оливкового масла
  • 2 столовых ложки молока

Рецепт теста:

  1. Смешать ингредиенты
  2. Замесить, скатать в шар и оставить подходить на 2 часа
  3. Выгнать из теста воздух
  4. Разделить тесто на две половины и раскатать
  5. Уложить тесто в форму для пирога и оставить подходить на 20 минут

Ингредиенты для заправки:

  • 4 большие желтые луковицы
  • Соль
  • Перец
  • Оливковое масло
  • Сахар
  • Томатный соус
  • Орегано

Рецепт заправки:

  1. Обжарить нарезанный лук в оливковом масле до золотистого цвета
  2. Посолить и поперчить по вкусу
  3. Добавить томатный соус и сахар
  4. Поджарить на медленном огне

Ингредиенты для украшения:

  • Черные маслины из Ниццы
  • Зубчики чеснока
  • Филе анчоусов
  • Немного орегано

Печь 30 минут при температуре 200°C. Подавать на стол в горячем виде с бокалом провансальского розового вина. Ваше здоровье!