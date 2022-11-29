Бесплатный общественный транспорт в Княжестве: «хорошая идея, но слишком много народа»

На первый взгляд, это решение кажется хорошей новостью для монегасков, резидентов, работающих в Княжестве людей и туристов, но оно же является причиной нескольких проблем, в частности, в том, что касается пассажиропотока.

С 3 октября 2022 г. по 2 января 2023 г. в Княжестве установлен бесплатный проезд на автобусах (семь дневных маршрутов, два ночных и шаттл в порт). Цель нововведения, согласно заявлению Правительства, состоит в том, чтобы познакомить людей с общественным транспортом или напомнить о нем, сделать его более популярным и, в конечном счете, уменьшить дорожный трафик, а также снизить выделения парниковых газов.

Тогда как большинство наших читателей видят в этой инициативе больше плюсов, есть и другие, которые смотрят на начинание с долей скепсиса, например, Аврора (Aurore): «Идея хорошая. Но людей много, а автобусов мало, особенно в час пик или когда школьники едут на экскурсии. На бульваре Мулен просто ужас. Я человек с ограниченными возможностями, мне не удается сесть, когда столько детворы, и выйти из автобуса просто невозможно!»

Сильвен (Sylvain) также с сожалением смотрит на ажиотаж, вызванный бесплатным проездом: «В определенные часы народа слишком много, и для пожилых людей это крайне неудобно, ведь мало кто уступит им место, особенно среди молодых».

А что же с трафиком?

Чтобы оценить, как новшество повлияло на дорожное движение, надо будет дождаться окончания этого мероприятия, но простые люди уже рассказывают нам о том, как они отказались от личного транспорта ради автобуса, как, например, этот читатель: «С тех пор, как транспорт стал бесплатным, я забросил скутер. Вот бы так осталось подольше». Другие пока не отмечают значительных изменений. «Ничего не поменялось, просто пассажиропоток увеличился, а ни машин, ни скутеров, меньше не стало — просто стало меньше пешеходов».

«Создается впечатление, что пешеходы запрыгнули в автобусы», – в свою очередь отвечает Грегори (Grégory), тогда как Лоран (Laurent), как и многие другие, надеется, что транспорт останется бесплатным: «Это отличная инициатива, и я надеюсь, что эксперимент удастся и будет продлен», – делится он.

К сожалению, этот проект обошелся в круглую сумму в 695 000 евро за два месяца, включая компанию в прессе, и продолжать его не рассчитывают. Напомним, что его цель – изменить привычки в сфере городской мобильности.