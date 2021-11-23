Мы встретились с шеф-кондитерами Кеном Томасом и Седриком Кампанелла на кухне компании Société des Bains de Mer.

«Сладкий цех», расположенный в здании One Monte Carlo, ежедневно снабжает кондитерскими изделиями отели и рестораны SMB. Мы встретились с шефом Кеном Томасом (Ken Thomas), ответственным за отдел сладостей, и с шеф-кондитером Седриком Кампанелла (Cédric Campanella), который поделился своим рецептом рождественских пряников с медом из долины Руа.

Пряники также можно приобрести в Chalet на авеню Монте-Карло.

Ингредиенты

  • 125 г топленого сливочного масла
  • 80 г коричневого сахара
  • 1 яйцо от кур свободного выгула
  • 300 г муки
  • 4 г дрожжей
  • 1 г смеси специй «катр-эпис»
  • 1 г корицы
  • 100 г меда
  • 1 яичный желток (для смазывания)
  • 100 г сахарной пудры (для глазури)
  • 1 яичный белок (для глазури)
  • Лимонный сок

Рецепт рождественских пряников

  • Положите растопленное масло и сахар в чашу миксера. Хорошо перемешайте.
  • Добавьте мед, специи, дрожжи, половину яйца и муки. Смешайте.
  • Добавьте вторую половину яйца и муки и перемешайте.
  • Выложите тесто на лист бумаги для выпечки. Положите сверху второй лист и раскатайте руками, а затем скалкой.
  • Отложите в прохладное место на час.
  • С помощью формочек придайте тесту желаемую форму и выложите на лист для выпечки.
  • Смажьте пряники яичным желтком.
  • Выпекайте при 180° в течение восьми минут. Внимание: температура и время приготовления могут отличаться в зависимости от модели духовки.
  • Приготовьте глазурь: влейте яичный белок в сахарную пудру и перемешайте. Добавьте несколько капель лимонного сока и снова перемешайте.
  • С помощью кондитерского мешка или конуса украсьте пряники на свой вкус.
  • Идея: вы можете сделать яркие пряники, добавив пищевой краситель в глазурь.