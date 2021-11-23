Мы встретились с шеф-кондитерами Кеном Томасом и Седриком Кампанелла на кухне компании Société des Bains de Mer.
«Сладкий цех», расположенный в здании One Monte Carlo, ежедневно снабжает кондитерскими изделиями отели и рестораны SMB. Мы встретились с шефом Кеном Томасом (Ken Thomas), ответственным за отдел сладостей, и с шеф-кондитером Седриком Кампанелла (Cédric Campanella), который поделился своим рецептом рождественских пряников с медом из долины Руа.
Пряники также можно приобрести в Chalet на авеню Монте-Карло.
Ингредиенты
- 125 г топленого сливочного масла
- 80 г коричневого сахара
- 1 яйцо от кур свободного выгула
- 300 г муки
- 4 г дрожжей
- 1 г смеси специй «катр-эпис»
- 1 г корицы
- 100 г меда
- 1 яичный желток (для смазывания)
- 100 г сахарной пудры (для глазури)
- 1 яичный белок (для глазури)
- Лимонный сок
Рецепт рождественских пряников
- Положите растопленное масло и сахар в чашу миксера. Хорошо перемешайте.
- Добавьте мед, специи, дрожжи, половину яйца и муки. Смешайте.
- Добавьте вторую половину яйца и муки и перемешайте.
- Выложите тесто на лист бумаги для выпечки. Положите сверху второй лист и раскатайте руками, а затем скалкой.
- Отложите в прохладное место на час.
- С помощью формочек придайте тесту желаемую форму и выложите на лист для выпечки.
- Смажьте пряники яичным желтком.
- Выпекайте при 180° в течение восьми минут. Внимание: температура и время приготовления могут отличаться в зависимости от модели духовки.
- Приготовьте глазурь: влейте яичный белок в сахарную пудру и перемешайте. Добавьте несколько капель лимонного сока и снова перемешайте.
- С помощью кондитерского мешка или конуса украсьте пряники на свой вкус.
- Идея: вы можете сделать яркие пряники, добавив пищевой краситель в глазурь.