Мы встретились с шеф-кондитерами Кеном Томасом и Седриком Кампанелла на кухне компании Société des Bains de Mer.

«Сладкий цех», расположенный в здании One Monte Carlo, ежедневно снабжает кондитерскими изделиями отели и рестораны SMB. Мы встретились с шефом Кеном Томасом (Ken Thomas), ответственным за отдел сладостей, и с шеф-кондитером Седриком Кампанелла (Cédric Campanella), который поделился своим рецептом рождественских пряников с медом из долины Руа.

Пряники также можно приобрести в Chalet на авеню Монте-Карло.

Ингредиенты

125 г топленого сливочного масла

80 г коричневого сахара

1 яйцо от кур свободного выгула

300 г муки

4 г дрожжей

1 г смеси специй «катр-эпис»

1 г корицы

100 г меда

1 яичный желток (для смазывания)

100 г сахарной пудры (для глазури)

1 яичный белок (для глазури)

Лимонный сок

Рецепт рождественских пряников