Лучшие рестораны мира – на Лазурном берегу!

Ресторан отеля «Cheval Blanc» в Сен-Тропе был признан лучшим рестораном в мире по престижному рейтингу «La Liste».

В этом году Лазурный Берег блистает в знаменитом рейтинге «La Liste»! Шеф Арно Донкеле со своим рестораном «La Vague d’Or» в Сен-Тропе занимает первое место в этом культовом рейтинге. Ресторан из Сен-Тропе поделил своё первое место с 9 другими ресторанами. Но это еще не все новости для шефа из Сен-Тропе: в свою очередь, его ресторан «Plénitude», расположенный в самом сердце магазина La Samaritaine в Париже, занял второе место в рейтинге!

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В этом году в рейтинге «La Liste» – 1 000 ресторанов. В него вошли 11 ресторанов из департаментов Приморские Альпы и Вар, а именно: «Louis XV – Alain Ducasse» из Монако, «Mirazur» шефа Мауро Колагреко из Ментона, «Chèvre d’or» из Эз, «Le Cap» в Гранд-отеле Кап-Ферра в Сен-Жан-Кап-Ферра, «Blue Bay» Марселя Равена из Монако, «Flaveur» из Ниццы, «Villa Archange» из Каннэ и «Les Ambassadeurs by Christophe Cussac» из Монако.

© Blue Bay Монако

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© La Vague d’Or



Ресторан «Vague d’Or» предлагает изысканную и изобретательную провансальскую кухню. Блюда отдают дань уважения местным продуктам, таким как тарталетка со средиземноморскими креветками, цветок куржетки с пармезаном или устрица с лимонной икрой. Ресторан расположен на пляже Буйабес. Меню ресторана – от 390 евро. Арно Донкеле выделяется своим уникальным подходом к вкусам: «Я ваяю местные продукты, не лишая их исходной сути».

Ресторан «Vague d’Or» открыт с мая до середины октября каждый вечер, кроме среды. Рекомендуется бронировать места по телефону 04 94 55 91 00.

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