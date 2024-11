Les meilleurs restaurants au monde sont sur la Côte d’Azur !

© La Vague d Or

L’hôtel Cheval Blanc à Saint-Tropez a vu son restaurant sacré meilleure table du monde par le prestigieux classement « La Liste ».

La Côte d’Azur brille dans le célèbre classement de « La Liste » cette année ! Avec son restaurant La Vague d’Or, situé à Saint-Tropez, le chef Arnaud Donckele, décroche la première place du célèbre classement. La table tropézienne termine première ex aequo avec 9 autres restaurants. Mais ce n’est pas tout pour le chef tropézien, son restaurant Plénitude, situé au cœur de La Samaritaine à Paris, occupe quant à lui la seconde position du classement !

Trois restaurants monégasques présents dans le classement mondial

Pour cette édition 2025, « La Liste » a retenu 1 000 restaurants. On retrouve au total 11 tables des Alpes-Maritimes et du Var, à savoir : Le Louis XV – Alain Ducasse à Monaco, le Mirazur de Mauro Colagreco à Menton, La Chèvre d’or à Eze, Le Cap au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le Blue Bay Marcel Ravin à Monaco, Flaveur à Nice, La Villa Archange au Cannet, Les Ambassadeurs by Christophe Cussac à Monaco.

La Vague d’Or propose une cuisine méditerranéenne raffinée et inventive. Les plats rendent hommage aux produits locaux, comme la tartelette de crevettes méditerranéennes, la fleur de courgette au parmesan ou encore l’huître sublimée de citron caviar. Situé sur la plage de la Bouillabaisse, le restaurant propose des menus à partir de 390 €. Arnaud Donckele se distingue par son approche unique des saveurs : « Je sculpte les produits locaux sans leur ôter leur essence première ».

La Vague d’Or est ouverte de mai à mi-octobre, tous les soirs sauf le mercredi. Il est conseillé de réserver par téléphone au 04 94 55 91 00.

