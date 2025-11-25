La belle opération du Palais à destination des jeunes Monégasques pour Noël

Le couple princier perpétue la tradition annuelle en invitant les enfants de la Principauté à célébrer Noël au sein du Palais.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène reconduisent une nouvelle fois l’une des traditions les plus attendues de la saison festive monégasque. Le 17 décembre prochain, le Palais Princier accueillera les jeunes résidents de la Principauté pour une après-midi récréative spécialement organisée à leur attention.

Cette manifestation s’adresse exclusivement aux enfants monégasques âgés de 5 à 12 ans, c’est-à-dire ceux nés entre 2013 et 2020. L’invitation s’étend également aux enfants dont la mère a conservé ou recouvré la nationalité monégasque, même si ces derniers ne possèdent pas eux-mêmes cette nationalité.

Peu de temps pour s’inscrire

Les familles intéressées disposent d’une fenêtre de trois jours pour enregistrer leur(s) enfant(s). Les inscriptions débutent ce mardi et se clôtureront dans seulement deux jours, à savoir le jeudi 27 novembre. Deux options sont proposées aux parents : soit par téléphone au +377 99 98 84 90, avec une permanence assurée toute la journée, de 8h30 à 17h30, ou bien via une inscription en ligne via le site officiel du Palais à l’adresse palais.mc.

Cette réception de Noël s’inscrit dans le calendrier des événements organisés par le couple princier tout au long de l’année. Elle témoigne de l’attention portée par la famille souveraine aux jeunes générations monégasques et contribue à renforcer les liens entre le Palais et les familles de la Principauté durant la période des fêtes de fin d’année.