L’arbre de Noël de la mairie revient le 19 décembre à l’espace Léo Ferré

La mairie de Monaco organise son traditionnel arbre de Noël pour les enfants de trois à sept ans, réservé aux familles monégasques et résidentes sous conditions de ressources.

L’événement se déroulera vendredi 19 décembre 2025 à 17 heures à l’Espace Léo Ferré. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 13 novembre et se clôturent le 4 décembre. Les familles peuvent s’inscrire par mail à l’adresse unitesociale@mairie.mc ou directement auprès du Service des Seniors et de l’Action Sociale à la Mairie. Pour constituer le dossier, les parents doivent fournir une carte d’identité ou de séjour, le livret de famille pour la fratrie et le dernier bulletin de salaire de chaque parent. Cette année encore, l’accès reste conditionné aux ressources de la famille.

© Mairie de Monaco

Un rendez-vous attendu par les jeunes Monégasques

Cette tradition de la mairie de Monaco permet aux enfants monégasques ou résidents à Monaco de vivre la magie de Noël dans un cadre festif. Pour tout renseignement complémentaire, les familles peuvent contacter le Service des Seniors et de l’Action Sociale au +377 93 15 28 35 ou consulter le site www.mairie.mc.