La Famille Princière illumine Monaco pour ouvrir la saison des fêtes

La Famille Princière sur le marché place d'Armes © Mairie de Monaco - Ed Wright

La cérémonie d’allumage des décorations de fin d’année a réuni le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs jumeaux place du Marché de la Condamine.

Monaco a revêtu ses atours festifs ce jeudi après-midi lors d’une cérémonie présidée par la Famille Princière. Le Prince Albert II, accompagné de son épouse et de leurs enfants Jacques et Gabriella, a inauguré les illuminations de la Principauté depuis l’emplacement du sapin de la Condamine.

La Famille Princière réunie place d’Armes © Frédéric Nebinger / Palais princier

La manifestation s’est déroulée à 17 heures en présence du maire Georges Marsan, les conseillers communaux et les responsables institutionnels de la Principauté. Après une allocution du premier magistrat de la ville, le souverain et sa famille ont actionné le dispositif lumineux qui a progressivement embrasé l’ensemble des quartiers monégasques.

Un dispositif ambitieux

L’installation réalisée par le service animation comprend cette année un ensemble imposant de décorations, à savoir 75 motifs transversaux, 407 éléments fixés sur les candélabres, 25 scénographies et trois plafonds lumineux. Des guirlandes complètent ce dispositif réparti sur l’ensemble du territoire.

La municipalité a privilégié l’utilisation exclusive de LED pour réduire la consommation énergétique, conformément à sa politique environnementale. La musique municipale a ponctué cette soirée inaugurale par une sélection de morceaux traditionnels de Noël.

Les décorations lumineuses resteront visibles jusqu’au 4 janvier prochain. Deux exceptions sont à noter : les ornements du rond-point du Canton seront temporairement retirés entre le 11 et le 13 décembre pour cause de travaux, tandis que ceux de Fontvieille brilleront jusqu’au 25 janvier dans le cadre du Festival International du Cirque de Monte-Carlo.