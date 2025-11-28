La Famiglia Principesca illumina Monaco e dà il via alle festività

La cerimonia di accensione delle luminarie di Natale ha riunito il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i loro gemelli nella Piazza del Marché de la Condamine.

Monaco si è vestita a festa questo giovedì pomeriggio per una cerimonia presieduta dalla Famiglia Principesca. Il Principe Alberto II, accompagnato dalla moglie e dai figli Jacques e Gabriella, ha inaugurato le luminarie del Principato dall’albero di Natale della Condamine.

© Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

La manifestazione si è svolta alle 17 alla presenza del sindaco Georges Marsan, dei consiglieri comunali e dei responsabili istituzionali del Principato. Dopo un discorso del primo cittadino, il Sovrano e la sua famiglia hanno azionato il dispositivo che ha progressivamente illuminato tutti i quartieri monegaschi.

Un allestimento ambizioso

L’installazione comprende quest’anno un insieme imponente di decorazioni: 75 motivi trasversali, 407 elementi fissati sui lampioni, 25 scenografie e tre cieli luminosi. A completare il tutto, una serie di ghirlande distribuite su tutto il territorio. © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

Il Comune ha privilegiato l’uso esclusivo di luci LED per ridurre i consumi energetici, in linea con la sua politica ambientale. La banda municipale ha accompagnato la serata inaugurale con una selezione di brani natalizi tradizionali.

Le luminarie rimarranno accese fino al 4 gennaio. Segnaliamo solo due eccezioni: le decorazioni della rotonda del Canton saranno temporaneamente rimosse tra l’11 e il 13 dicembre per lavori, mentre quelle di Fontvieille brilleranno fino al 25 gennaio per il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo.