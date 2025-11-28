Княжеская семья зажигает праздничные огни

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их близнецы вышли на рыночную площадь Кондамин на церемонию включения праздничной иллюминации.

В этот четверг днём Монако облачилось в праздничный наряд на церемонии, которую провела княжеская семья. Князь Альбер II в сопровождении своей супруги и детей Жака и Габриэллы включил иллюминацию Княжества на месте рождественской ёлки в Кондамине.

Княжеская семья собралась на площади Пляс д’Арм © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Церемония состоялось в 17:00 в присутствии мэра Жоржа Марсана, муниципальных советников и руководителей учреждений Княжества. После выступления главного городского магистрата Князь и его семья включили систему иллюминации, которая постепенно осветила все районы Монако.

Амбициозный план

Инсталляция, выполненная в этом году отделом развлечений, включает в себя впечатляющее разнообразие декораций, а именно 75 горизонтальных подвесок, 407 элементов на фонарных столбах, 25 сценических декораций и три светящихся потолка. Гирлянды дополняют эту композицию по всей территории Княжества.

Мэрия отдала предпочтение использованию исключительно светодиодов для снижения потребления энергии в соответствии со своей экологической политикой. Муниципальный оркестр украсил этот первый вечер традиционными рождественскими произведениями.

Иллюминация будет работать до 4 января. Следует отметить два исключения: украшения на кольцевой развязке Кантон будут временно сняты с 11 по 13 декабря в связи со строительными рабами, а в Фонвьейе они будут светить до 25 января в рамках Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.