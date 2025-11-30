La Famille Princière lance la magie de Noël à Monte-Carlo dans une féerie de lumière

La Famille Princière entourée du Père Noël © Frédéric Nebinger / Palais princier / Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Deux jours après avoir inauguré les illuminations de la Condamine, le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs jumeaux ont donné le coup d’envoi des festivités de fin d’année de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ce samedi 29 novembre sur la Place du Casino.

Un double rendez-vous avec la magie des fêtes

Monaco scintille désormais de mille feux. Après avoir présidé jeudi l’allumage des décorations municipales place d’Armes aux côtés du maire Georges Marsan, la Famille Princière s’est réunie samedi soir au cœur historique de Monte-Carlo pour une seconde cérémonie tout aussi féerique. Accueillis par Stéphane Valéri, Président-Délégué de la SBM, et le Ministre d’État Christophe Mirmand, le Souverain et sa Famille ont embrasé la Place du Casino d’une lumière enchanteresse.

Les Enfants Princiers au cœur de la féérie

À 18h20, sous le regard attendri de leurs parents, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont déclenché le spectacle. En quelques secondes, le sapin monumental s’est paré de 6 000 petites lumières, avant que les cinq boules à neige géantes ne dévoilent leur décor. La façade du Casino de Monte-Carlo s’est ensuite illuminée dans un « Show des Rennes » spectaculaire, mêlant projections lumineuses et mélodies de Noël.

Cinq rennes pour cinq histoires

La Famille Princière a découvert en avant-première ces boules à neige géantes, véritables boîtes à musique autour du thème « La Magie de Noël Monte-Carlo ». Chacune raconte l’aventure d’un petit renne : le Ballet enchanté de Flocon, le Chœur de Noël de Rose, le Goûter des Rennes d’Hercule, le Ciel de Noël de Stella et Minuit avec Rudolph, fidèle compagnon du Père Noël.

Une saison festive jusqu’au 6 janvier

Jusqu’au 6 janvier 2026, petits et grands pourront vivre la magie de Noël façon Monte-Carlo sur l’ensemble du Resort. Le « Show des Rennes » sera projeté les week-ends de décembre toutes les trente minutes entre 18h et 22h, puis quotidiennement pendant les vacances scolaires. Au programme également : festivités pour enfants au New Moods le 21 décembre, nouveau Calendrier de l’Avent du Casino Café de Paris, pop-ups gourmands et menus de fêtes pour toute la famille.