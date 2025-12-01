Княжеская семья зажигает в Монте-Карло рождественскую сказку

Всего через два дня после того, как в Кондамине засияли первые рождественские огни, Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их близнецы вновь погрузили Монако в атмосферу праздника. В субботу, 29 ноября, на площади Казино они дали официальный старт новогодним торжествам Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Двойное свидание с праздничной магией

В эти дни Монако буквально светится. В четверг княжеская чета вместе с мэром Жоржем Марсаном включила праздничную иллюминацию на Пляс-д’Арм. А уже в субботу вечером княжеская семья собралась в сердце Монте-Карло, чтобы провести вторую, не менее тёплую и яркую церемонию. Стефан Валери, президент-делегат SBM, и государственный министр Кристоф Мирман встретили семью перед официальным моментом, когда площадь Казино вновь озарилась волшебным сиянием.

Фото предоставлены © Фредерик Небенже / Княжеский дворец / Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Дети Княжеской семьи в центре волшебства

Ровно в 18:20 под внимательным и тёплым взглядом родителей Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла запустили праздничное представление. Мгновение — и гигантская ёлка вспыхнула 6000 огоньками. Следом перед зрителями открылись пять огромных снежных шаров, каждый — как отдельная маленькая сказка. После этого фасад казино Монте-Карло превратился в волшебный экран: стартовало впечатляющее «Шоу оленей», где световые проекции переплелись с рождественской музыкой.

Пять оленей — пять историй

Княжеская семья стала первой, кто увидел эти необычные снежные шары — настоящие музыкальные шкатулки, созданные в духе темы «Рождественская магия Монте-Карло». Каждый шар рассказывает историю маленького оленёнка: «Волшебный балет Снежинкиа», «Рождественский хор Розы», «Ужин оленей Геркулеса», «Рождественское небо Стеллы» и «Полночь с Рудольфом» — верным спутником Санта-Клауса.

Праздничный сезон до 6 января

До 6 января 2026 года гости любого возраста смогут почувствовать рождественское настроение в стиле Монте-Карло по всей территории курорта. «Шоу оленей» будет идти по выходным в декабре — каждые тридцать минут с 18:00 до 22:00, а во время школьных каникул его будут показывать ежедневно. В праздничной программе также — развлечения для детей в New Moods 21 декабря, новый календарь Адвента в Casino Café de Paris, гастрономические поп-апы и специальные праздничные меню для всей семьи.