Décembre à Monaco : votre agenda enchanté

La Place du Casino brille de mille feux en décembre © Frédéric Nebinger / Palais Princier de Monaco

Ho ho ho… La Magie de Noël s’est installée en Principauté et dans son grand traîneau, le Père Noël apporte son lot d’événements. Découvrez ce qu’il se cache derrière les papiers cadeaux.

Au programme ce mois-ci, marché de Noël et patinoire, spectacles et lecture, beaucoup de sport, mais aussi le passage de Willy Wonka à Monaco.

Les cadeaux à déballer en premier

Le père Noël vous donne rendez-vous sur le port hercule du 5 décembre au 4 janvier pour découvrir le Marché de Noel. Cette année, la Mairie vous embarque pour un voyage au Pays des Nounours.

Le Village de Noël propose une large sélection de chalets pour se restaurer – © Mairie de Monaco

En décembre, impossible de résister à une balade sous les magnifiques illuminations qui scintillent à travers la Principauté : Place du Casino, Rocher, Marché de la Condamine… Monaco s’est paré de ses plus beaux habits de lumière.

On troque les maillots de bain pour les patins. Après quelques années d’absence, la patinoire fait son grand retour sur la piscine du Stade Nautique Rainier III, du 5 décembre au 1er mars.

À Monaco, les fêtes ne seraient pas les mêmes sans les traditionnels ballets : la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo vous donne rendez-vous au Grimaldi Forum, du 27 décembre au 4 janvier, pour plusieurs représentations de Ma Bayadère.

Pour nos lutins

Du 17 au 20 décembre, le musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco accueille les enfants pour une série d’ateliers de Noël mêlant dessin et découverte du monde des insectes.

Des fontaines de chocolat au Grimaldi Forum. Willy Wonka vous ouvre les portes de sa chocolaterie du 12 au 14 décembre et les derniers tickets d’or sont encore disponibles.

Charlie vous attend nombreux au Grimaldi Forum © Elliott Franks

Au Théâtre des Muses, Ptitbout ne veut pas fêter Noël… jusqu’à ce qu’une mystérieuse lumière vienne illuminer sa soirée. Un conte plein de fantaisie, du 13 au 17 décembre, idéal pour les plus jeunes.

L’arbre de Noël de la Mairie de Monaco sera de retour le 19 décembre. Vous avez jusqu’au 4 décembre pour y inscrire vos petits lutins, à condition qu’ils soient monégasques ou résidents.

Sur la piste aux étoiles

Décembre s’annonce riche en émotions côté basket. En Euroligue, la Roca Team reçoit Paris le 4 décembre, Fenerbahce le 12, le Bayern le 19, puis le Real Madrid pour clôturer l’année en beauté. En championnat, Strasbourg viendra à Gaston-Médecin le 14, suivi de Nanterre le 21.

Un énorme mois à domicile pour Mike James et ses coéquipiers © AS Monaco Basket

Le 7 décembre, le Stade Louis II se transforme en immense dojo pour la 30e édition du Tournoi International de Judo.

Et le 9 décembre, cap sur la Ligue des Champions : l’AS Monaco affronte les Turcs de Galatasaray dans une ambiance qui s’annonce bouillante.

Contes et merveilles

La toute nouvelle Médiathèque Caroline ouvre ses portes le 11 décembre avec un beau programme : une belle occasion de faire le plein de lectures pour vos voyages de fin d’année.

La très réputée Académie Princesse Grâce célèbre elle ses 50 ans le 19 décembre au Grimaldi Forum. Le moment parfait pour découvrir les étoiles montantes des Ballets de Monte-Carlo.

Chansons de Noël

Le dimanche 7 décembre, Kazuki Yamada dirigera l’OPMC à l’Auditorium Rainier III dans un programme entièrement russe avec en soliste le talentueux pianiste coréen Seong-Jin Cho.

Fan des années 90-2000 ? À l’occasion de la fermeture du légendaire Espace Léo Ferré, la salle organise son ultime concert. Colonel Reyel, Zouk Machine ou encore Las Ketchup, seront présents pour une soirée pleine de nostalgie.

Expositions enchantées

L’exposition Méditerranée 2050 se poursuit au Musée Océanographique de Monaco. Une exposition immersive et interactive qui vous invite à un voyage spatio-temporel, pour imaginer l’avenir de la Méditerranée d’ici 2050.

Au Musée des Timbres et Monnaies, découvrez jusqu’au 31 décembre « L’architecture en philatélie : une histoire en miniature ». À travers 120 pièces, retracez les grandes étapes de l’évolution architecturale de Monaco.



