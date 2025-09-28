Zouk Machine, Las Ketchup, Colonel Reyel… une soirée saveur nostalgie à l’Espace Léo Ferré en fin d’année

La mythique salle monégasque proposera un voyage musical dans les années 90-2000 en décembre, marquant la fin d’une époque avant sa relocalisation.

L’Espace Léo Ferré prépare ses derniers instants dans sa configuration actuelle avec un événement festif programmé le 11 décembre 2025. Cette soirée baptisée « Génération 90-2000 » constituera l’ultime représentation avant la fermeture définitive du site, prévue pour le 31 décembre.

La programmation réunit des figures emblématiques de cette période musicale, avec notamment Zouk Machine, Las Ketchup, Les L5 et Boris. L’événement bénéficiera également de la présence d’Allan Théo, Colonel Reyel et Leee John, membre du groupe Imagination. L’animation sera assurée par le duo Charly et Lulu, anciens présentateurs du célèbre Hit Machine.

Une transition vers un nouveau chapitre

Cette fermeture temporaire s’inscrit dans un projet de rénovation plus large. La Mairie de Monaco a confirmé que l’établissement culturel rouvrira ses portes en mars 2026, mais dans un emplacement entièrement différent. Une décision marque une étape importante dans l’évolution de l’offre culturelle de la Principauté.

Informations pratiques

Le spectacle débutera à 20h30, avec des tarifs démarrant à 39 euros. Les DJs Miko et Tino assureront l’ouverture et la clôture de la soirée. La billetterie est d’ores et déjà accessible via les plateformes Fnac et Ticketmaster, ainsi que directement auprès de l’Espace Léo Ferré.

Pour toute information complémentaire, le public peut contacter le +377 93 10 12 10 ou consulter le site de la mairie.