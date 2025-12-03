Dicembre a Monaco: un programma ricco di magia
Ho ho ho… La magia del Natale è arrivata nel Principato e insieme a lei una valanga di eventi a tema. Scoprite cosa si nasconde sotto la carta regalo.
In programma questo mese: mercato di Natale e pista di pattinaggio, spettacoli e letture, tanto sport e anche il passaggio di Willy Wonka a Monaco.
I regali da scartare per primi
Babbo Natale vi dà appuntamento sul Port Hercule dal 5 dicembre al 4 gennaio per scoprire il Mercatino di Natale. Quest’anno, il Comune di Monaco vi porta in viaggio nel Paese dei Nounours, gli orsacchiotti di peluche.
A dicembre è impossibile resistere a una passeggiata sotto le splendide luminarie che illuminano tutto il Principato: Place du Casino, Rocher, Marché de la Condamine… Monaco sfoggia il suo vestito da festa.
Conservate i costumi da bagno e tirate fuori i pattini. Dopo alcuni anni di assenza, la pista di pattinaggio fa il suo grande ritorno sulla piscina dello Stadio Nautico Rainier III, aperta dal 5 dicembre al 1° marzo.
A Monaco si aprono le festività natalizie con luminarie, Villaggio di Natale e pista di pattinaggio
A Monaco, le feste non sarebbero le stesse senza i tradizionali balletti: la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo vi dà appuntamento al Grimaldi Forum dal 27 dicembre al 4 gennaio per diverse rappresentazioni de La Bayadère.
Per i piccoli elfi
Dal 17 al 20 dicembre, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco organizza una serie di laboratori natalizi per bambini che uniscono disegno e scoperta del mondo degli insetti.
Fontane di cioccolato invadono il Grimaldi Forum. Dal 12 al 14 dicembre, Willy Wonka apre le porte della sua fabbrica di cioccolato e gli ultimi biglietti d’oro sono ancora disponibili.
Al Théâtre des Muses, Ptitbout non vuole festeggiare il Natale… finché non arriva una misteriosa luce a illuminare la sua serata. Un racconto pieno di fantasia, dal 13 al 17 dicembre, ideale per i più piccoli.
L’albero di Natale del Comune di Monaco torna il 19 dicembre. Avete tempo fino al 4 dicembre per iscrivere i vostri piccoli elfi, purché siano monegaschi o residenti a Monaco.
Sulla scia delle stelle
Dicembre si preannuncia ricco di emozioni per il basket. In Eurolega, il Roca Team riceve il Paris il 4 dicembre, il Fenerbahce il 12, il Bayern il 19, poi il Real Madrid per chiudere l’anno in bellezza. In campionato, lo Strasburgo arriverà al Gaston-Médecin il 14, seguito dal Nanterre il 21.
Il 7 dicembre, lo Stadio Louis II si trasforma in un immenso dojo per la 30ª edizione del Torneo Internazionale di Judo.
Mentre il 9 dicembre, occhi puntati sulla Champions League: l’AS Monaco affronta i turchi del Galatasaray in un’atmosfera che si preannuncia rovente.
Racconti e meraviglie
La nuovissima Mediateca Caroline apre le porte l’11 dicembre con un bel programma: l’occasione perfetta per fare il pieno di letture per i vostri viaggi di fine anno.
La Mediateca di Monaco ora è gratuita!
La celebre Académie Princesse Grâce festeggia invece i suoi 50 anni il 19 dicembre al Grimaldi Forum. Il momento ideale per scoprire le giovani étoiles dei Ballets de Monte-Carlo.
Canzoni di Natale
Domenica 7 dicembre, Kazuki Yamada dirigerà l’OPMC all’Auditorium Rainier III in un programma interamente russo, con il talentuoso pianista coreano Seong-Jin Cho che si esibisce da solista.
Fan degli anni ’90-2000? In occasione della chiusura del leggendario Espace Léo Ferré, la sala organizza il suo ultimo concerto. Colonel Reyel, Zouk Machine e anche le Las Ketchup si esibiranno per una serata carica di nostalgia.
Mostre incantate
Ultimo mese per scoprire la mostra “Méditerranée 2050” al Museo Oceanografico di Monaco. Una mostra immersiva e interattiva che invita a un viaggio spazio-temporale per immaginare il futuro del Mediterraneo da qui al 2050.
Al Museo dei Francobolli e delle Monete avete tempo fino al 31 dicembre per scoprire “L’architecture en philatélie: une histoire en miniature” (L’architettura nella filatelia: una storia in miniatura). Attraverso 120 pezzi potrete ripercorrere le grandi tappe dell’evoluzione architettonica di Monaco.