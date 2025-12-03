Dicembre a Monaco: un programma ricco di magia

Ho ho ho… La magia del Natale è arrivata nel Principato e insieme a lei una valanga di eventi a tema. Scoprite cosa si nasconde sotto la carta regalo.

In programma questo mese: mercato di Natale e pista di pattinaggio, spettacoli e letture, tanto sport e anche il passaggio di Willy Wonka a Monaco.

I regali da scartare per primi

Babbo Natale vi dà appuntamento sul Port Hercule dal 5 dicembre al 4 gennaio per scoprire il Mercatino di Natale. Quest’anno, il Comune di Monaco vi porta in viaggio nel Paese dei Nounours, gli orsacchiotti di peluche.

Il Villaggio di Natale propone un’ampia selezione di stand dove rifocillarsi – © Comune di Monaco

A dicembre è impossibile resistere a una passeggiata sotto le splendide luminarie che illuminano tutto il Principato: Place du Casino, Rocher, Marché de la Condamine… Monaco sfoggia il suo vestito da festa.

Conservate i costumi da bagno e tirate fuori i pattini. Dopo alcuni anni di assenza, la pista di pattinaggio fa il suo grande ritorno sulla piscina dello Stadio Nautico Rainier III, aperta dal 5 dicembre al 1° marzo.

A Monaco, le feste non sarebbero le stesse senza i tradizionali balletti: la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo vi dà appuntamento al Grimaldi Forum dal 27 dicembre al 4 gennaio per diverse rappresentazioni de La Bayadère.

Per i piccoli elfi

Dal 17 al 20 dicembre, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco organizza una serie di laboratori natalizi per bambini che uniscono disegno e scoperta del mondo degli insetti.

Fontane di cioccolato invadono il Grimaldi Forum. Dal 12 al 14 dicembre, Willy Wonka apre le porte della sua fabbrica di cioccolato e gli ultimi biglietti d’oro sono ancora disponibili.

Charlie vi aspetta numerosi al Grimaldi Forum © Elliott Franks

Al Théâtre des Muses, Ptitbout non vuole festeggiare il Natale… finché non arriva una misteriosa luce a illuminare la sua serata. Un racconto pieno di fantasia, dal 13 al 17 dicembre, ideale per i più piccoli.

L’albero di Natale del Comune di Monaco torna il 19 dicembre. Avete tempo fino al 4 dicembre per iscrivere i vostri piccoli elfi, purché siano monegaschi o residenti a Monaco.

Sulla scia delle stelle

Dicembre si preannuncia ricco di emozioni per il basket. In Eurolega, il Roca Team riceve il Paris il 4 dicembre, il Fenerbahce il 12, il Bayern il 19, poi il Real Madrid per chiudere l’anno in bellezza. In campionato, lo Strasburgo arriverà al Gaston-Médecin il 14, seguito dal Nanterre il 21.

Un mese impegnativo in casa per Mike James e i suoi compagni © AS Monaco Basket

Il 7 dicembre, lo Stadio Louis II si trasforma in un immenso dojo per la 30ª edizione del Torneo Internazionale di Judo.

Mentre il 9 dicembre, occhi puntati sulla Champions League: l’AS Monaco affronta i turchi del Galatasaray in un’atmosfera che si preannuncia rovente.

Racconti e meraviglie

La nuovissima Mediateca Caroline apre le porte l’11 dicembre con un bel programma: l’occasione perfetta per fare il pieno di letture per i vostri viaggi di fine anno.

La celebre Académie Princesse Grâce festeggia invece i suoi 50 anni il 19 dicembre al Grimaldi Forum. Il momento ideale per scoprire le giovani étoiles dei Ballets de Monte-Carlo.

Canzoni di Natale

Domenica 7 dicembre, Kazuki Yamada dirigerà l’OPMC all’Auditorium Rainier III in un programma interamente russo, con il talentuoso pianista coreano Seong-Jin Cho che si esibisce da solista.

Fan degli anni ’90-2000? In occasione della chiusura del leggendario Espace Léo Ferré, la sala organizza il suo ultimo concerto. Colonel Reyel, Zouk Machine e anche le Las Ketchup si esibiranno per una serata carica di nostalgia.

Mostre incantate

Ultimo mese per scoprire la mostra “Méditerranée 2050” al Museo Oceanografico di Monaco. Una mostra immersiva e interattiva che invita a un viaggio spazio-temporale per immaginare il futuro del Mediterraneo da qui al 2050.

Al Museo dei Francobolli e delle Monete avete tempo fino al 31 dicembre per scoprire “L’architecture en philatélie: une histoire en miniature” (L’architettura nella filatelia: una storia in miniatura). Attraverso 120 pezzi potrete ripercorrere le grandi tappe dell’evoluzione architettonica di Monaco.