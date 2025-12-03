Декабрь в Монако: волшебная программа

Рождественское волшебство окутывает Княжество, и Дед Мороз в своих санях привёз богатую программу мероприятий. Узнайте, что внутри подарочной упаковки!

В программе этого месяца – рождественская ярмарка и каток, шоу и чтения, много спорта, а также визит Вилли Вонка в Монако.

Самые неотложные подарки

С 5 декабря по 4 января Дед Мороз приглашает вас в порт Эркюль на рождественский рынок. В этом году мэрия приглашает вас в путешествие в Страну плюшевых мишек.

Рождественская деревня предлагает широкий выбор ресторанных шале – © Мэрия Монако

В декабре невозможно устоять перед прогулкой под великолепной иллюминацией, мерцающей по всему Княжеству: Площадь Казино, Скала, рынок Кондамин… Монако украсилось ослепительной иллюминацией.

Меняем купальники на коньки! С 5 декабря по 1 марта после нескольких лет отсутствия ледовый каток торжественно вернётся на водный стадион «Ренье III».

В Монако праздники были бы не такими прекрасными без традиционных балетов: с 27 декабря по 4 января Балет Монте-Карло приглашает вас в Гримальди Форум на несколько представлений балета «Баядерка».

Для наших эльфов

С 17 по 20 декабря Музей доисторической антропологии в Монако приглашает детей на серию рождественских мастер-классов, совмещающих рисование и знакомство с миром насекомых.

Шоколадные фонтаны в Гримальди Форуме. С 12 по 14 декабря Вилли Вонка откроет двери своей шоколадной фабрики, и последние «золотые билеты» ещё можно приобрести.

Чарли с нетерпением ждёт встречи с вами в Гримальди Форуме © Эллиотт Фрэнкс (Elliott Franks)

В Театре Муз Петибу не хочет праздновать Рождество… пока таинственный свет не озарит его вечер. С 13 по 17 декабря – фантастическая сказка для детей младшего возраста.

Рождественская ёлка мэрии Монако вернётся 19 декабря. У вас есть время до 4 декабря, чтобы зарегистрировать своих маленьких эльфов, при условии, что они являются гражданами или резидентами Княжества.

На звездном пути

Декабрь обещает быть полным ярких событий в баскетболе. В Евролиге «Roca Team» 4 декабря примет «Париж», 12-го – «Фенербахче», 19-го – «Баварию», а затем стильно завершит год в матче с мадридским «Реалом». В чемпионате в зал «Гастон-Медсен» 14-го числа приедет «Страсбур», а 21-го – «Нантер».

Отличный домашний месяц для Майка Джеймса и его товарищей по команде © БК «Монако»

7 декабря стадион «Луи-II» превратится в огромное додзё для 30-го Международного турнира по дзюдо.

А 9 декабря стартует Лига чемпионов: «Монако» встретится с «Галатасараем» в матче, который обещает быть жарким.

Сказки и чудеса

Совершенно новая медиабиблиотека Caroline откроет свои двери 11 декабря с великолепной программой: прекрасная возможность запастись литературой для ваших путешествий в конце года.

Престижная Академия Княгини Грейс отпразднует свое 50-летие 19 декабря в Гримальди Форуме. Идеальное время, чтобы открыть для себя восходящих звезд Балета Монте-Карло.

Рождественские песни

В воскресенье, 7 декабря, Казуки Ямада выступит дирижером Филармонического оркестра Монте-Карло в Аудиториуме Ренье III в чисто русской программе, а солистом выступит талантливый корейский пианист Сон Джин Чо.

Поклонники 90-х и 2000-х! В честь закрытия легендарного Центра Лео Ферре, зал организует свой последний концерт. Colonel Reyel, Zouk Machine и Las Ketchup подарят вам вечер, полный ностальгии.

Волшебные выставки

Последний месяц, чтобы посетить выставку «Средиземноморье 2050» в Океанографическом музее Монако. Захватывающая и интерактивная выставка приглашает вас в путешествие во времени и пространстве, чтобы представить себе будущее Средиземноморья к 2050 году.

В Музее марок и монет до 31 декабря можно посетить выставку «Архитектура в филателии: история в миниатюре». 120 экспонатов представляют основные этапы развития архитектуры Монако.