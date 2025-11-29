La 30e édition du Tournoi international de judo de Monaco placée sous le signe du Japon

L'Ukraine est la championne en titre du rendez-vous après avoir décroché l'or lors de la précédente édition © Kick Off Production

Le rendez-vous du judo par équipes célèbre son anniversaire avec la participation exceptionnelle d’une délégation japonaise absente depuis un an.

Le 7 décembre prochain, la salle Gaston Médecin du Stade Louis II accueillera plus d’une centaine de judokas venus de six nations pour cette édition anniversaire du Tournoi International de Judo de Monaco. France, Italie, Japon, Lituanie, Ukraine et Monaco fouleront les tatamis dans cette compétition par équipes de sept combattants.

Le retour de la délégation nippone constitue l’un des temps forts attendus de cette journée. Le Nittai Judo Club de Tokyo fera le déplacement avec notamment Hayato et Genki Koga, dont le père Toshihiko avait remporté l’or olympique à Barcelone en 1992.

Monaco mise sur l’expérience olympique

La sélection monégasque s’appuiera sur Marvin Gadeau, qui a représenté la Principauté aux Jeux de Paris 2024 dans la catégorie des plus de 100 kg. L’équipe locale aligne également plusieurs médaillés des Jeux des Petits États 2025, dont Matthieu Pettiti et Abdesalem Khiri, ainsi qu’Aleksa Mitrovic, ancien champion de France junior.

Côté français, l’Institut du Judo de Paris fait figure de favori. Une dizaine d’équipes hexagonales, majoritairement originaires du sud, complèteront le tableau.

La formule par équipes, particulièrement appréciée du public, promet des confrontations intenses. Chaque match oppose sept combattants par catégorie de poids, la victoire revenant à l’équipe qui remporte au moins quatre combats. Après une phase de poules, les meilleures formations se disputeront le trophée Gérard Bertrand lors des phases finales programmées en fin d’après-midi.

Informations pratiques