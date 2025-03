Les gardiens du titre : La Sûreté Publique de Monaco triomphe encore au padel entreprise

La police monégasque sacre son triplé historique aux Championnats de France de Padel Entreprise, confirmant sa domination dans cette discipline en pleine ascension.

Ce week-end à Toulouse, sous un ciel printanier, l’équipe de l’Association Sportive de la Sûreté Publique a écrit une nouvelle page de son histoire sportive en remportant pour la troisième année consécutive le titre de Champion de France Entreprise de Padel. Les fonctionnaires de police et sportifs Guillaume Oversteyns et Quentin Lazzarini ont dominé la compétition avec brio, s’imposant en finale au terme d’une rencontre haletante (3/6, 6/1, 10/3).

Un parcours sans faute vers la gloire

La route vers le sacre n’a pas été de tout repos pour nos représentants monégasques. Après une victoire convaincante en huitièmes de finale (6/1, 6/2), ils ont affronté en quarts l’équipe menée par la légende du handball français Jérôme Fernandez. Une confrontation remportée 7/6, 6/1 qui a ouvert la voie vers une demi-finale maîtrisée (7/6, 6/4).

La Principauté était particulièrement bien représentée lors de cette compétition qui réunissait 200 équipes, avec la présence remarquée de deux autres équipes : « SuissCourtage » et « Société des Bains de Mer ». Une seconde équipe de la Sûreté Publique, composée de Cédric Quessada, Sébastien Médard, Eric Lorano et Manuel Vallaurio, a également brillé en terminant à la 9e place de sa catégorie.

Ce quadruplé de Guillaume Oversteyns et Quentin Lazzarini (vice-champions en 2022, champions en 2023, 2024 et désormais 2025) témoigne de l’excellence sportive cultivée au sein des forces de l’ordre monégasques, et renforce les liens avec d’autres services de sécurité, notamment la Gendarmerie de Reims et la Police Nationale de Marseille, également présentes lors de cette compétition.