Le Padel Best Village revient au Grimaldi Forum pour une troisième édition 

L’évènement promet d’allier sport et business © Padel Best Village

Il ne faut pas oublier de prendre ses billets pour y participer…

Suite au succès retentissant du Padel Best Expo 2024, la troisième édition de l’événement posera bagage au Grimaldi Forum le temps d’un week-end, du 26 au 27 avril 2025.

Publicité

Rebaptisée « Padel Best Village », cette édition a été pensée de manière inédite. Au programme ? Des stands, un espace dédié aux conférences, un court de pickleball en extérieur et trois courts de Padel installés sous les verrières.

Bien plus qu’un événement sportif, c’est aussi une opportunité de networking et de business pour les passionnés de ce sport en pleine expansion. Pendant deux jours, sponsors, partenaires et joueurs seront réunis afin de faciliter les échanges et de développer des collaborations dans un environnement plus que stimulant.

Comment le padel s’est-il fait une place au soleil à Monaco et sur la Côte d’Azur ?

Le Padel Best Village 2025 accueillera également la troisième édition de la Givova Five Padel Cup avec le tournoi spécial Italy France Padel Cup. Il impliquera 8 clubs italiens et 8 clubs français qui devront s’affronter pour les phases finales. Une manière de renforcer les liens entre les communautés sportives et d’apporter l’excellence des clubs français directement en Principauté.

Le clou du spectacle : un gala au Fairmont Monte-Carlo au cours duquel sera organisée une tombola au profit de l’association Fight Aids Monaco, un partenaire du Padel Best Village. « Pour Fight Aids Monaco, chaque être est une ressource pour le monde, et c’est précisément cette vision de partage et d’engagement qui anime cet événement » souligne Christophe Glasser, Directeur de l’association.

Informations pratiques