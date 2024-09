Crossing Calvi-Monaco: la Principessa Charlène ha accolto le squadre dell’evento a favore della sua Fondazione

Tutte le squadre sono state accolte a Monaco da una compagnia di cantanti e ballerini polinesiani e dalla Famiglia Principesca.

Venerdì 6 settembre 2024, alla presenza del Principe Alberto II e della Principessa Charlène, dal Quai d’Honneur del porto di Calvi, è partita la “Crossing Calvi-Monaco”.

Pubblicità

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Per 22 ore, cinque squadre di quattro persone, ovvero 20 atleti in tutto, si sono alternate per percorrere i 180 chilometri tra Calvi e Monaco in sella a delle hydrobike.

Intorno alle 9:30 di sabato, il Principe e la Principessa hanno presenziato all’arrivo sulla spiaggia Rose des Vents del Larvotto per dare il benvenuto alla squadra vincitrice, Lionheart, seguita da Rock to Rock, Serenity, Ferrari e U17 all’ultimo posto.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Questa seconda edizione di “The Crossing: Calvi-Monaco” ha raccolto oltre 283.000 euro per la Fondazione Principessa Charlène. Ma è stato anche un ottimo modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui corsi di nuoto, sulla sicurezza in acqua e sull’educazione sportiva. La Fondazione si è congratulata con tutti i partecipanti: “Le vostre performance incredibili, nonostante le condizioni meteorologiche difficili, sono una fonte di ispirazione per tutti noi. Grazie per la vostra determinazione, il vostro coraggio e il vostro spirito di squadra: avete dimostrato che nulla può fermare chi crede in se stesso. Congratulazioni!”.

900 monegaschi hanno partecipato al picnic U Cavagnetu insieme al Principe Alberto II e alla Principessa Charlène