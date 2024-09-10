Crossing Calvi-Monaco: Княгиня Шарлен приветствовала команды участников этого мероприятия в пользу своего фонда

Помимо княжеской семьи, все команды принимала в Монако труппа полинезийских певцов и танцовщиков.

В пятницу, 6 сентября, гонка «The Crossing: Calvi-Monaco» стартовала с Почетной набережной в порту Кальви в присутствии Князя Альбера II и Княгини Шарлен.

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© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

В течение 22 часов пять команд по четыре человека, т.е. всего 20 спортсменов, чередовались в эстафете на 180 километров, отделяющие Кальви от Монако, за рулем водных велосипедов.

В субботу княжеская чета прибыла на пляж Розы Ветров в Ларвотто к 09:30, чтобы поприветствовать команду-победителя – Lionheart – и следовавших за ней команды Rock to Rock, Serenity, Ferrari и U17.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Эта вторая гонка «The Crossing: Calvi-Monaco» позволила собрать 283 000 евро для фонда Княгини Шарлен. Это также хороший способ привлечь внимание публики к обучению плаванью, к безопасности на воде и к физической культуре. Фонд поздравил всех участников: «Ваше невероятное достижение, несмотря на трудные метеоусловия, – источник вдохновения для всех нас. Спасибо за вашу решительность, вашу отвагу и ваш командный дух! Вы показали, что ни что не может остановить уверенных в себе людей. Поздравляем!»

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