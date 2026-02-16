Travaux à Monaco : circulation perturbée la nuit jusqu’à mi-mars 

Pour limiter l’impact sur la circulation, les interventions se dérouleront exclusivement de nuit © Direction de la Communication

Les automobilistes et résidents monégasques devront composer avec des perturbations nocturnes pendant plus d’un mois pour permettre la remise en état du réseau routier.

La Principauté s’apprête à entamer une vaste opération de rénovation de sa voirie. Du 16 février au 19 mars, la direction de l’aménagement urbain (DAU) orchestrera des interventions sur les enrobés à travers tout le territoire, une opération d’ampleur inédite selon les autorités.

Deux événements sportifs majeurs à l’origine des travaux

Cette campagne répond à un double impératif : garantir des conditions optimales pour le traditionnel Grand Prix de Formule 1 et accueillir pour la première fois la Vuelta, prestigieuse course cycliste espagnole. La préparation du circuit automobile nécessite chaque année une attention particulière portée à l’état des revêtements, mais l’ajout de l’épreuve cycliste internationale justifie cette année une intervention plus étendue que d’ordinaire.

L’ensemble des opérations se déroulera exclusivement entre 20 heures et 6 heures du matin. Les équipes de la DAU interviendront progressivement, quartier par quartier, en commençant par Monaco-Ville dès cette nuit. Une signalisation spécifique sera déployée et les riverains concernés recevront des informations ciblées.

La Compagnie des Autobus de Monaco adaptera ses itinéraires nocturnes, tandis que des solutions de stationnement alternatives seront proposées aux usagers des parkings fermés temporairement. Malgré les fermetures de voies programmées, les services de secours et les forces de police conserveront un accès permanent à toutes les zones. Les piétons pourront également circuler grâce à des cheminements balisés.

Cette première semaine concernera principalement l’avenue de la Porte Neuve et l’avenue Saint-Martin, avant d’autres secteurs stratégiques comme le rond-point du Portier ou l’avenue Princesse Grace dans les semaines suivantes.

Pour plus d’informations sur le calendrier des interventions, consulter le site du Gouvernement Princier (www.gouv.mc).