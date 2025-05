De l’autre côté de la piste : le Grand Prix par ceux qui le vivent

Quand les bolides envahissent le Rocher, les foules affluent pour travailler, organiser, assurer la sécurité ou juste profiter du Grand Prix. La rédaction de Monaco Tribune est allé à la rencontre de ceux et celles vivent à fond l’évènement.

Linda, la secouriste

© Monaco Tribune

Le charmant accent britannique de Linda Izquierdo Ross, sa veste rouge sur le dos, résonne au bord de la piste, sur le parvis du Yacht Club. Mais ne vous y trompez pas, elle comprend et parle trois langues, dont le français ! Une aisance qui lui a permis de tisser des liens depuis 2011 avec les équipes de la Croix-Rouge monégasque.

Qu’est ce que le Grand Prix a de spécial pour vous ?

« Le prestige joue énormément, c’est un honneur de vivre cette expérience et de découvrir un monde différent. […] J’aide tout type de personnes et je me sens vraiment utile avec la Croix-Rouge. Chaque année il y a des personnes qui viennent de délégations suisses, belges, allemandes. Comme je viens depuis de nombreuses années, beaucoup de secouristes sont venus chez moi en Écosse pour me saluer. On se fait des amitiés à vie ici. »

Votre expérience la plus marquante ?

« L’année dernière, un pilote anglais avait crashé sa voiture dans le tunnel. Le médecin de l’ACM ne parlait pas anglais. On l’a sorti et j’ai pu lui parler directement pour le rassurer. J’ai ensuite appelé sa femme, qui avait dû voir l’accident sur les écrans, pour lui dire que tout allait bien […] C’est beaucoup plus rassurant de parler aux gens dans leur langue. »

Anthony, le coordinateur

© Monaco Tribune

Au cœur de l’effervescence du Grand Prix, la Fan Zone attire petits et grands avec ses animations, ses simulateurs et ses invités de marque. Derrière cette organisation, Anthony veille au bon déroulement de chaque détail. Coordinateur polyvalent de la MGP LIVE Fan Zone, il est sur tous les fronts.

En quoi consiste ton rôle de coordinateur ?

« C’est un poste très complet. Je m’occupe à la fois de la gestion des équipes, de la planification des interviews, de l’accueil des enfants sur scène, mais aussi de tout ce qui concerne le montage avant l’ouverture et le démontage après la fermeture. »

Comment fais-tu pour coordonner autant de monde ?

« La clé, c’est la bonne humeur et la communication. Quand on a une bonne équipe et qu’on garde un bon esprit, on trouve toujours des solutions. Jusqu’ici, tout se passe bien. Je suis confiant, ça va le faire. On est déjà au deuxième jour et l’ambiance est au top. Les fans sont contents, il fait beau, tout le monde est motivé. C’est vraiment un plaisir de travailler dans ces conditions. »

Quels sont les temps forts de cette édition ?

« Comme chaque année, on accueille des pilotes sur scène. Aujourd’hui, des influenceurs sont attendus. Côté animations, la Fan Zone est bien remplie : simulateurs F1 SIM Racing et Red Bull, le Red Bull Pit Stop Challenge, jeux de réflexes type Batak, stands photo… Il y a de quoi s’amuser ! »

Lucas, le fan de F1

© Monaco Tribune

Âgé de 14 ans, Lucas Rocamora est en phase de rémission d’une leucémie. L’association Monaco Liver Disorder l’a invité à suivre la deuxième journée du Grand Prix dans un cadre exceptionnel, avec une vue imprenable sur le circuit. Les yeux de ce passionné de F1 ne quittent pas la piste.

Qu’est-ce que ça fait de voir les voitures tourner en vrai ?

« C’est vachement impressionnant ! C’est très plaisant d’entendre des beaux bruits, l’expérience est complètement différente par rapport à la télé. Ça me fait beaucoup de bien puisque ça donne des frissons et de réelles sensations. »

Qu’attends-tu comme résultat ce week-end ?

« Les essais sont très importants puisque les pilotes doivent arriver à prendre leurs marques sur la piste et trouver des points de repères. À Monaco, les qualifications sont ensuite cruciales pour démarrer en bonne position lors de la finale. J’espère de bons résultats de Ferrari mais Mac Laren et Gasly sont en forme cette année, ça sera compliqué d’aller les chercher »

Hassan, le vendeur

© Monaco Tribune

Originaire de Toulon, il suit le Grand Prix de Monaco depuis plusieurs années… mais cette fois, il est au cœur de l’action. Derrière son stand, casquettes et t-shirts bien alignés, il partage sa passion de la Formule 1 avec les fans venus du monde entier.

Depuis quand suivez-vous le Grand Prix et qu’attendez de ce week-end ?

« Ça fait plusieurs années que je le suis de chez moi, à Toulon. C’est la première fois que je suis là en direct, en tant que vendeur. J’attends un doublé Ferrari, ce serait pas mal ! Une victoire de Charles Leclerc ou de Lewis Hamilton, j’avoue avoir une petite préférence pour Hamilton. »

Que vendez-vous exactement sur votre stand ?

« On a du merchandising officiel de plusieurs écuries de Formule 1, des produits sous licence. Casquettes, t-shirts, accessoires… Et sur un autre stand, un peu plus loin, on propose aussi des articles liés au Grand Prix historique de Monaco. De quoi bien célébrer la F1 ! »

Et votre état d’esprit actuellement ?

« J’ai hâte. On verra s’il pleut ou pas, la météo est toujours un peu imprévisible à Monaco. Et cette année, avec la nouvelle règle des deux arrêts obligatoires, ça peut vraiment changer la donne. Vu la stratégie de Ferrari la semaine dernière, on peut s’attendre à une belle surprise. »