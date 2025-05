Sécurité au Grand Prix de Monaco : les dangers à connaître et à éviter

Avec 200 000 visiteurs attendus sur quatre jours, le Grand Prix de Monaco mobilise 270 secouristes internationaux pour faire face aux multiples risques qui guettent les spectateurs. Du malaise dû à la chaleur aux chutes dans les escaliers, voici comment vous prémunir des dangers les plus fréquents.

Pour faire face à l’ampleur de l’évènement et l’affluence exceptionnelles des visiteurs, Monaco ne lésine pas sur les moyens. Dans le cadre d’une coopération globale entre les acteurs locaux, comme la SBM et Be Safe, la Police, la Sûreté Publique, les Sapeurs-Pompiers, et le CHPG, la Croix-Rouge monégasque a renforcé son dispositif de secours. « Nous réunissons 270 secouristes et bénévoles issus de délégations d’Angleterre, d’Andorre, de France, de Belgique, du Luxembourg, d’Allemagne, d’Italie et de Suisse », nous a confié Philippe Giuffra, directeur du secourisme de la Croix-Rouge monégasque à l’occasion du briefing général des équipes le mercredi 21 mai à l’Auditorium Rainier III. Une organisation au cordeau qui vise à anticiper des risques multipliés par la foule affluant en Principauté.

L’hydratation et la protection solaire sont capitales en cas de beau temps © Amanda Maria – Unsplash

Les risques majeurs en tribune : chaleur et déshydratation

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : « Les traumatismes et malaises légers représentent environ la moitié de nos interventions », précise Philippe Giuffra. Si bon nombre d’entre eux sont liés à la chaleur, ce n’est pas le seul facteur de risque. Les soirées festives du Grand Prix génèrent également leur lot de complications : « Les excès durant les festivités peuvent engendrer des situations de déshydratation et de faiblesse qui provoquent ensuite des malaises, ou des chutes en tribunes le lendemain matin », poursuit l’expert. Pour éviter ces désagréments, les conseils restent classiques mais cruciaux : «il faut s’hydrater suffisamment afin de prévenir l’insolation ».

La topographie du circuit et le montage des structures impliquent de nombreux escaliers, des espaces étroits et des passerelles. Un risque supplémentaire, pouvant provoquer des accidents graves, sur lequel Philippe Giuffra souhaite sensibiliser les passionnés de F1.

Points de congestion à risque

La gare représente un point particulièrement sensible : « On a tout un dispositif spécifique […] pour encadrer au maximum, fluidifier et porter secours à des gens qui seraient en difficulté dans ce goulot d’étranglement. »

Protection des enfants : une vigilance particulière

Les plus jeunes nécessitent une attention spéciale. « Les secouristes n’hésitent pas à interpeller les parents sur la protection du soleil, les bousculades ou bien contre le bruit qui est réellement néfastes pour les enfants en bas âge. »

Risques aux abords de la piste

Pour les commissaires, journalistes et photographes et autres professionnels présents près de la piste, les risques sont d’une autre nature : « Lorsqu’il y a un accident de voiture, les bolides explosent. Des particules de carbone sont projetées à des vitesses très élevées. Il faut rester vigilant et respecter les consignes de sécurité à la lettre », alerte également le directeur du secourisme.

Des secouristes de la Croix-Rouge italienne © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Dispositif de secours étendu

Douze postes de secours sont répartis autour du circuit et couvrent également les zones annexes : fan zone, rue Caroline, secteur du casino, sorties d’hôtels, soirées. Dès l’ouverture des pistes et durant toute la nuit10 secouristes et infirmiers qualifiés seront positionnés sur la Darse Sud du Port de Monaco. Un maillage complet renforcé par la présence de secouristes mobiles. Retrouvez plus d’information directement sur le plan du circuit et de la ville.

