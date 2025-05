Sécurité nocturne à Monaco : un partenariat renforcé pour prévenir les risques liés à l’alcool

Un partenariat tripartite entre une entreprise privée (la SBM), une association (Be Safe) et une organisation humanitaire (Croix-Rouge) montre l’implication dans la sécurité publique en Principauté.

Trois acteurs majeurs de Monaco – Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), l’association Be Safe Monaco et la Croix-Rouge monégasque – ont consolidé leur alliance pour la saison estivale 2025.

Renouvelé cette année, le lundi 12 mai au Jimmy’z Monte-Carlo, ce partenariat initié en avril 2024 vise principalement à renforcer le système de navettes mis en place depuis 2017 par Be Safe Monaco. L’objectif reste inchangé : raccompagner en toute sécurité les clients des établissements nocturnes monégasques qui ne seraient pas en état de conduire.

Un dispositif de navettes renforcé pour l’été

Pour la période du 1er juillet au 31 août 2025, la SBM mettra à disposition deux chauffeurs salariés qui opéreront les navettes de minuit à 5 heures du matin, tous les jours de la semaine depuis leurs établissements. Ce renfort opérationnel s’avère crucial, comme le démontrent les chiffres de l’été précédent où 355 personnes ont pu bénéficier de ce service additionnel.

De son côté, Be Safe Monaco apporte son expertise en prenant en charge les assurances liées à l’activité des chauffeurs et en organisant des actions de sensibilisation auprès des saisonniers de la SBM sur les dangers de l’alcool au volant. Un agent de sécurité accompagne également chaque trajet pour en assurer le bon déroulement.

© Monte-Carlo SBM

Une innovation pour prévenir les risques d’intrusion dans les verres

L’aspect novateur de cette collaboration réside dans l’initiative de la Croix-Rouge monégasque, qui a offert 3 000 capuchons de protection de verre aux établissements nocturnes du Groupe SBM. Ces accessoires en silicone, conçus par la société française DrinkWatch, visent à réduire les risques d’intrusion de substances nocives dans les boissons ainsi que les renversements accidentels.

Ces protections seront distribuées dans les principaux lieux festifs gérés par la SBM : Jimmy’z Monte-Carlo, Amazónico Monte-Carlo, la Rascasse, le Buddha-Bar Monte-Carlo, Coya Monte-Carlo et Selva Monte-Carlo.

Les capuchons de verre seront distribués dans les établissements de nuit de la SBM comme le Jimmy’z © Monte-Carlo SBM

Un engagement collectif

Cette initiative illustre l’engagement commun des différents acteurs pour faire des nuits monégasques des moments de fête conciliant convivialité et sécurité. Camille Gottlieb, Présidente de Be Safe Monaco, et Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo SBM, ont souligné l’importance de cette collaboration lors de la rencontre officielle.

Yann Bertrand, directeur général de la Croix-Rouge monégasque, et Dominique Martet, membre du conseil d’administration en charge de la Santé-Prévention, ont également participé à cet événement, aux côtés de Charlotte Marsan de Be Safe Monaco, Virginie Cotta, secrétaire générale chargée de la RSE de la SBM, ainsi que plusieurs directeurs d’établissements nocturnes.