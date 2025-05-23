Безопасность на Гран-при Монако: избегайте рисков!

Ожидается, что за четыре дня Гран-при Монако посетят 200 000 человек, и для устранения многочисленных рисков для зрителей на него будут привлечены 270 зарубежных спасателей. От теплового удара до падений с лестницы – как защитить себя от наиболее частых опасностей?

Чтобы справиться с масштабом мероприятия и исключительным количеством посетителей, Монако не жалеет средств. В рамках глобального сотрудничества между местными субъектами, такими как SBM и Be Safe, полиция, Департамент общественной безопасности, пожарная служба и Больничный центр Княгини Грейс, Красный Крест Монако укрепил свою систему спасения. «Мы объединяем 270 спасателей и волонтеров из делегаций Англии, Андорры, Франции, Бельгии, Люксембурга, Германии, Италии и Швейцарии», сообщил нам Филипп Жуффра, директор службы первой помощи Красного Креста Монако во время общего инструктажа команд в среду, 21 мая, в аудитории Ренье III. Сплоченная организация, цель которой – предупреждать риски, возрастающие с наплывом посетителей в Княжество.

В жару необходимы увлажнение и защита от солнца © Аманда Мария (Amanda Maria) – Unsplash

Главные риски на трибунах – жара и обезвоживание

Цифры говорят сами за себя: «Незначительные травмы и дискомфорт составляют около половины наших вмешательств», объясняет Филипп Жуффра. Многие проблемы связаны с жарой, но это не единственный фактор риска. Праздничные вечера Гран-при также несут в себе долю сложностей: «Излишества во время праздников могут привести к обезвоживанию и слабости, что на следующее утро приводит к обморокам или падениям на трибунах», продолжает эксперт. Чтобы избежать этих неудобств, совет остается классическим, но крайне важным: «необходимо пить достаточно жидкости, чтобы предотвратить солнечный удар».

Топография трассы и компоновка конструкций предполагают наличие многочисленных лестниц, тесных пространств и проходов. Филипп Жуффра привлекает внимание болельщиков Формулы-1 к дополнительному риску, который может привести к серьезным авариям.

Риски заторов

Вокзал представляет собой особо чувствительную точку: «У нас есть целая конкретная система […], которая обеспечивает максимальную поддержку, оптимизирует движение и помогает людям, которые оказались в затруднительном положении в заторах».

Защита детей: особая бдительность

Особого внимания требуют самые маленькие. «Спасатели не стесняются предупреждать родителей о необходимости защиты от солнца, толкотни и шума, которые действительно вредны для маленьких детей».

Риски у трассы

Для комиссаров, журналистов, фотографов и других специалистов, находящихся вблизи трассы, риски носят иной характер: «Когда происходит авария, болиды взрываются. Частицы карбона разлетаются на очень высокой скорости. Мы должны сохранять бдительность и неукоснительно следовать инструкциям по безопасности», напоминает директор службы первой помощи.

Спасатели Итальянского Красного Креста © Monaco Tribune – Бенжамен Годар (Benjamin Godar)

Расширенная аварийная сеть

Двенадцать пунктов оказания помощи расположены по всей трассе, а также охватывают прилегающие территории: фан-зону, улицу Каролин, зону казино, выходы из отелей, вечеринки. С момента открытия трасс и в течение всей ночи на южном причале порта Монако будут находиться 10 квалифицированных спасателей и медсестёр. Полная сеть усилена мобильными спасателями. Более подробную информацию можно найти непосредственно на карте трассы и города.

Чтобы подготовиться к посещению Гран-при Монако, ознакомьтесь также с нашим практическим руководством: Как подготовиться к посещению Гран-при Монако