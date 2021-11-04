











В 2021 году благотворительный забег «Без финиша» (No Finish Line) возвращается в гибридном формате, который понравится как жителям Монако, так и любителям спорта по всему миру.

Этот забег — одно из главных благотворительных мероприятий в Княжестве. В этом году «Без финиша» состоится в 22-ой раз. Мероприятие будет проходить с 13 ноября (14.00) и закончится в то же время 21 ноября.

Цель все та же: преодолеть как можно большее расстояние бегом или пешком. Каждый преодоленный километр равен одному евро, пожертвованному организации Children & Future, которая оказывает поддержку больным и обездоленным детям. В 2020 году забег пришлось проводить в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Преодолеть 400 тысяч километров

В этот раз организаторы «Без финиша» надеются собрать 12 тысяч участников, которые за 8 дней преодолеют 400 000 километров. Трасса в 1140 метров будет оборудована в районе Фонвьей… или в любой точке мира, в зависимости от того, где живет участник забега.

Гонка не обошлась без новшеств: 18 и 19 ноября бегуны будут соревноваться индивидуально или в командных эстафетах в рамках «No Finish Line 21 Night Special». Патроном 22-ого забега станет баскетболист Якуба Уаттара (Yakuba Ouattara).

Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.childrenandfuture.com до 10 ноября (13 евро для взрослых и 6 евро для детей). Вы также можете прийти непосредственно на мероприятие и купить чип для отслеживания километров.