Comment s’équiper pour assister au Grand Prix de Monaco ?

Casques anti-bruit, crème solaire et bonnes chaussures : préparez-vous à vivre le mythique Grand Prix de Monaco dans les meilleures conditions grâce à nos conseils pour profiter pleinement du spectacle en Principauté.

Rendez-vous incontournable du calendrier de Formule 1, le Grand Prix de Monaco attire chaque année des milliers de spectateurs dans les rues étroites de la Principauté. Entre les bolides grondants, le soleil méditerranéen et la topographie particulière du circuit, une préparation minutieuse s’impose pour transformer cette journée en expérience inoubliable. Tour d’horizon des équipements essentiels et des astuces pratiques pour les spectateurs.

Se protéger du bruit

Le rugissement des moteurs de Formule 1 peut atteindre des niveaux sonores dépassant 140 décibels dans certaines configurations du circuit monégasque. Pour comparaison, le seuil de douleur auditive se situe à 120 décibels, et une exposition prolongée à des sons dépassant 85 décibels peut déjà causer des dommages irréversibles. Plus sensible qu’un adulte, un enfant non protégé lors d’un Grand Prix s’expose à des dommages auditifs potentiellement permanents.

Prévoir donc des bouchons d’oreille à forte atténuation (30 dB minimum).

(30 dB minimum). Pour les enfants et adolescents, un casque anti-bruit spécifique reste indispensable.

spécifique reste indispensable. Idéalement, combinez bouchons et casque pour une protection optimale, particulièrement dans les zones où l’effet de résonance est le plus marqué, comme l’entrée du tunnel ou la section de la Rascasse.

S’adapter au dénivelé et prévenir l’inconfort

La configuration urbaine du tracé impose également une réflexion sur le confort. Des chaussures adaptées aux dénivelés des rues monégasques s’avèrent cruciales pour se déplacer d’un point de vue à l’autre. Les tribunes, bien que stratégiquement placées, peuvent devenir inconfortables après plusieurs heures : un coussin d’assise portable représente alors un investissement judicieux.

Se protéger des aléas météorologiques méditerranéens

Bien que le climat méditerranéen puisse être capricieux fin mai à Monaco, au soleil, les tribunes sans ombre peuvent transformer une journée de plaisir en véritable épreuve sous la chaleur. Prévoyez une protection adaptée :

Vêtements légers de couleur claire, idéalement en matière respirante comme le lin. Une chemise légère à manches longues offre une meilleure protection qu’un simple t-shirt, permettant d’ajuster la couverture selon l’exposition.

de couleur claire, idéalement en matière respirante comme le lin. Une chemise légère à manches longues offre une meilleure protection qu’un simple t-shirt, permettant d’ajuster la couverture selon l’exposition. Une simple casquette ou un chapeau couvrant également les oreilles et la nuque, zones particulièrement sensibles aux coups de soleil. N’oubliez pas les indispensables lunettes de soleil !

ou un chapeau couvrant également les oreilles et la nuque, zones particulièrement sensibles aux coups de soleil. N’oubliez pas les indispensables lunettes de soleil ! De la crème solaire , à appliquer généreusement et régulièrement sur toutes les zones exposées.

, à appliquer généreusement et régulièrement sur toutes les zones exposées. Un vêtement contre le froid, le vent et la pluie (sweatshirt, imperméable, poncho).

Une protection imperméable pour vos affaires, appareil photo ou smartphone.

Grand Prix de Monaco 2025 : comment s’y rendre et comment se déplacer en ville ?

S’hydrater et s’alimenter

Le prix élevé des consommations dans l’enceinte du circuit incite à la prévoyance. Les contrôles de sécurité autorisent l’entrée avec de la nourriture et des boissons non alcoolisées, à condition qu’elles ne soient pas conditionnées dans des contenants en verre ou métalliques. Penser à prendre :

une bouteille d’eau

un petit ventilateur à main ou un simple éventail

ou un Plusieurs points de remplissage pour gourdes sont disponibles sur le circuit.

Utiliser les outils numériques

L’expérience spectateur a considérablement évolué grâce aux outils numériques. L’application officielle du Grand Prix, téléchargeable gratuitement, propose un suivi en temps réel des performances et une cartographie interactive du circuit.

Prenez une batterie externe pour recharger vos appareils

Souvenirs et merchandising

Pour les amateurs de souvenirs, la boutique officielle de l’Automobile Club de Monaco propose une collection exclusive d’accessoires « Grand Prix F1 de Monaco ». Notez toutefois que du 21 au 26 mai, les expéditions de la boutique en ligne sont suspendues, privilégiant donc l’achat direct sur place.